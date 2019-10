Ruppige Verhandlungen mit China erwartet - verwirrende US Innenpolitik verunsichert!

Wall Street – Markt versauert wegen allzu harten Sanktionen und Druck auf Peking wegen Menschenrechtsverletzungen! – Innenpolitische Kämpfe (Impeachment) verunsichern Börsen zusehends. Zudem Syrien erneut ein Thema, innen-und aussenpolitisch. Weisses Haus plant, Anteil chinesischer Aktien in Regierungs-Pensionskassen zu beschränken! Alles Nadelstiche für kommende Verhandlungen.

China/USA – Peking mit klarer Aussage: «hebt die Sanktionen auf und hört auf, uns der Menschenrechte wegen zu beklagen.» Und «wir verbieten uns jede Einmischung in unsere interne Politik.»

China/USA II – morgen Beginn Verhandlungen in Washington mit chinesischer Delegation. Die wird vom Vizepräsidenten angeführt, «…und der ist ein harter Brocken, wie man aus bisherigen Verhandlungen weiss…»

Credit Suisse – plant Rückkehr ins amerikanische Vermögensverwaltungsgeschäft. Stützpunkt Miami mit Blick auf Lateinamerikanische Kundschaft als erster Move?

Bitcoin – 8126 (8514/8114).

Sika – SocGen 195 kaufen!

Zurich Versicherung – Citigroup 423 (362) kaufen!

Straumann – HSBC 960 (945) kaufen.

Sonova – Credit Suisse 256 (250) überdurchschnittlich.

Schindler – Barclays 210 (220) marktgewichten.

Ams – Julius Bär 48 unverändert halten.

Adecco – Barclays 61 (62) aber mit übergewichten.

Von Roll – holt zweistelligen Millionenauftrag aus England.

Ferner Osten - Tokio minus 0,6pc, Hongkong minus 0,6pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul heute geschlossen, Feiertag, Singapur minus 0,6pc, Sydney minus 0,7pc, Dollar 0.9939, Euro 1.0893, CNY 7.1432, Gold 1507, Silber 17.79, Erdöl 58.16.

Vorbörse – SMI freundlich gestimmt: Novartis plus 0,7pc, Sika plus 0,6pc, GAM minus 2,8pc, die anderen Titel gut gehalten.

Tendenz – Footsie plus 5 Punkte, Dax plus 18, CAC minus 46 Punkte, SMI plus 18 Punkte.