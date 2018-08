Schweizer Börse sucht Konsolidierung

Schweiz – Teuerung: Produzenten- und Importpreisindex Juli plus 0,1pc im Monatsvergleich, aber plus 3,6pc im Jahresvergleich!

Amerika – baut Schranken für ausländische (chinesische) Käufe von US-Gesellschaften auf.

Warren Buffett – Berkshire Hathaway kauft wieder/weiter Apple, Goldman Sachs und mehrere Airlines-Aktien.

Wall Street – CH-Aktien: sehr fest Logitech, fester Givaudan, LafargeHolcim, Roche, freundliche Nestle, Swisscom, Swatch Group, besser Credit Suisse, UBS Group, Adecco, Richemont, Zurich, stabil Swiss Re, nachgebend ABB, Julius Baer, Novartis, leichter Lonza.

SG KB – Erträge gesteigert, Gewinn gehalten. Verwaltete Vermögen plus 1,9pc auf 43,2 Millionen Franken.

Zur Rose – trotz starkem Wachstum immer noch in den roten Zahlen. Blick klar auf Expansion gerichtet. Neben organischem Wachstum Blick weiterhin auf „günstige“ Übernahmemöglichkeiten. Für 2018 zweistelliges organisches Umsatzwachstum und eine Steigerung von mehr als 20pc in Lokalwährungen erwartet. Zielen ausgeglichenes Ergebnis an?! Leicht über Analystenerwartungen!

VZ Gruppe – 1.Hj Zuwachs bei Umsatz (plus 10,6pc) und Ertrag (keine Details). Fürs ganze Jahr wird eine Ertrags- und Gewinnsteigerung erwartet.

Geberit – SG Securities wiederholt Kauf mit Kursziel 520.

Swiss Life – Basler KB 400 (370) kaufen, Baader-Helvea wiederholt kaufen bis 405, Kepler Cheuvreux kaufen bis 415.

Basilea – divergierende Analysten: Baader-Helvea 59 verkaufen, Basler KB 88 (95) übergewichten!

Straumann – Goldman Sachs bestätigt neutral 670, Kepler Cheuvreux halten bis 845.

Autoverkäufe Schweiz – Zunahme im Juli um 1,1pc auf 33 844 Fahrzeuge.

Bitcoin – 6314 Momentaufnahme.

Ferner Osten - Tokio minus 0,7pc, Hongkong minus 1,4pc, Schanghai minus 1,6pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9962, Euro 1.1268, CNY 6.8987! Gold 1188, Silber 14.93, Erdöl 72.29.

Optionen/Vorbörse – gehalten, Tagesvolatilität gegeben. Chinesische Währung erneut unter Druck, strahlt auf Europa aus.

Tendenz - Footsie plus 6 Punkte, DAX plus 17 Punkte, CAC plus 7 Punkte. SMI vorbörslich plus 22 Punkte, Dow Jones Futures minus 32 Punkte.