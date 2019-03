Schweizer Exporte boomen weiter

CH-Exporte – Februar plus 2,3pc auf 19,4 Milliarden Franken, ein neuer monatlicher Höchststand. Importe sanken gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent auf 17,4 Milliarden Franken. Handelsbilanz mit einem beachtlichen Ueberschuss von zwei Milliarden Franken!

Brexit – Parlaments-Präsident – gemäss altem, aber geltenden Gesetz kann nicht dreimal über die gleiche Vorlage abgestimmt werden.

Theresa May im Offside? Verwirrung total. May geht Donnerstag an EU-Treffen. Mit leeren Händen oder Wunsch nach Verlängerung des Austritts?

Deutschland – Commerzbank und Deutsche Bank arbeiten mit Volldampf am Zusammenschluss!

Stadler – Stadler Rail AG strebt Börsengang an der SIX Swiss Exchange an. Peter Spuhler wird aber nach Börsengang weiterhin grösster Aktionär und VR-Präsident bleiben! «Der Börsengang ist in den nächsten Monaten geplant, vorbehältlich des Marktumfeldes.»

BKW – 2018: Reingewinn 203 Millionen, Dividende unverändert CHF 1.80.

Vetropack – 2018: Umsatz CHF 690.7 Millionen (631,5) – Konzerngewinn CHF 58,1 (57) Millionen,

Hochdorf – 2018: unveränderte Dividende 4 Franken. Aber keine Prognosen!

Partners Group – 2018: Erträge 1326 Millionen, EBITDA 882 Millionen, Gewinn 769 Millionen.

Peach Property – 2018: «bestes Ergebnis in der Firmengeschichte!» Reingewinn steigt auf 45 Millionen Franken.

Roche – FDA Zulassung für Genentech’s «Tecentriq» (Lungenkrebs) in Kombination mit Chemotherapie!

VAT – Kepler Cheuvreux geht auf 105 (110) zurück mit Halteempfehlung.

Phoenix Mecano – UBS senkt auf 480 (500) mit Verkaufsempfehlung! Schätzungen werden den gesunkenen Aufträgen angepasst.

U- Blox – Julius Bär geht auf 90 (100) zurück mit halten.

Comet – UBS senkt Kursziel auf 87 (96), neutral.

Givaudan – Barclays passt auf 2200 (2050) an, ist aber für untergewichten.

Swiss Re SocGen senkt auf 100 (102) halten.

Barry Callebaut – Barclays startet mit marktgewichten 1830.

LafargeHolcim – Bernstein Research 57.50 (57.20) überdurchschnittlich, sieht besseres 2019!

Bâloise – JP Morgan geht auf 190 (173) mit übergewichten (neutral).

Bitcoin – 3956 (4612/3949).

Ferner Osten –Tokio minus 0,1pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,2pc, Singapur plus 0,1pc, Seoul minus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 1.0003, Euro 1.1352, CNY 6.7194! Gold 1306, Silber 15.36, Erdöl 67.63.

Vorbörse – gut gehalten, Bâloise plus 2,2pc, AMS plus 1,7pc, Swiss Life minus 0,6pc, Rest auf freundlich, Volatilität wird aber bleiben.

Tendenz – Footsie plus 3 Punkte, DAX plus 2 Punkte, CAC plus 3 Punkte, SMI plus 29 Punkte, Dow Jones Futures plus 32 Punkte.