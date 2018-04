Sell in May - and go away?!

Der (ur)alte Börsenspruch ist ein zweischneidiges Schwert. Die Gefahr besteht, dass auf guten Titeln die Gewinne in die Scheune gefahren werden, währenddem die "schlechten" Aktien weiterhin im Anlagekörbchen verbleiben. Sicherlich nicht das Gelbe vom Ei… Besser ist es, die lahmenden Titel zu eliminieren und durch "zugkräftigere" Papiere zu ersetzen. Qualitative Verbesserung des Portefeuilles sollte immer das oberste Ziel sein und bleiben.

Wall Street - CH-Aktien: nichts besonderes, eher freundlich.

Kanada - Kanadische Börse hatte am Freitag wegen Software-Problemen zwei Stunden früher geschlossen. Heute wieder "Operations back to normal".

FED - Open Market Committee startet morgen Zweitages-Meeting. Unveränderte Zinssätze erwartet.

Ams - Bernstein reduziert Kursziel auf 150 (180), benotet aber mit überdurchschnittlich.

Aryzta - UBS geht neutral auf 23.50 (24.50) zurück.

Straumann - Berenberg Bank erhöht leiht auf 615 (605), Gewinnschätzungen leicht nach oben angepasst.

Clariant - Notenstein La Roche erhöht Kursziel auf 27, ZKB ist für übergewichten.

Kühne + Nagel - Bär 165 (170) halten.

Roche - EU-Ausschuss empfiehlt "Perjeta" bei HER2-positivem Brustkrebs!

Ferner Osten - "Golden Week" in Japan, Montag, Donnerstag und Freitag geschlossen, in China Börsen zu Montag und Dienstag.

Ferner Osten - Tokio Feiertag, Hongkong plus 1,6pc (Technologie- und Bankaktien im Vordergrund), Schanghai Feiertag, Seoul plus 0,7pc, Singapur plus 1,3pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9878, Euro 1.1982, CNY 6.3330, Gold 1321, Silber 16.46, Erdöl 74.28.

Brexit - Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten. War die grösste Brexit-Stütze von Premier Theresa May. Vierter Rücktritt von Ministern bisher. Rudd-Grund ist Immigration-Skandal mit Karibik-Einwandern.

Optionen/Vorbörse - Noch unentschlossen und abwartend. "Sell-in-May"-Stimmung?

Tendenz - Footsie plus 81 Punkte, DAX plus 46 Punkte, CAC plus 30 Punkte. SMI vorbörslich plus 8 Punkte, Dow Jones Futures plus 90 Punkte.