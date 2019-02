Sika - Rekord-Zahlen an allen Fronten!

Sika – 2018: Rekorde allerorten! Umsatz und Gewinn im Aufwind. Umsatz überspringt mit CHF 7085 die Siebenmilliarden-Grenze mit einem Plus von 23,6pc in Lokalwährungen. Betriebsgewinn plus 5,5pc auf CHF 945.9 Millionen Franken, Reingewinn CHF 687,1 Millionen Franken, ein Plus von 5,9pc. «Alle Regionen im Wachstumstrend». Dividende wird auf CHF 2.05 pro Aktie (1.85) aufgestockt. Ausblick 2019 bleibt positiv, Umsatzsteigerung von 6-8pc angesagt. Trotzdem leichte Analystenenttäuschung, die mehrheitlich «noch» mehr erwartet hatten. Am Sika Capital Markets Day am 3. Oktober soll die neue «Strategie 2023» vorgestellt werden.

UBS – französisches Urteil «reine Wegelagerung und Räuberei» sind die internen Kommentare. Andere Kommentatoren sprechen von «Wild-West-Methoden». UBS erhebt Einspruch gegen Urteil, das wird durch alle Instanzen durch ein jahrelanges Gezeter geben! Inzwischen ist für UBS-Aktien eine Berg- und Talfahrt angesagt.

Wall Street – Gespräche China/USA beherrschen die Szene. Wirtschaftszahlen USA «durchzogen», entsprechend nervös die Märkte.

China/USA -Trump trifft sich heute noch mit chinesischem Delegationsleiter. Er will – so Kreise aus dem Weissen Haus – zum Wochenende etwas Brauchbares twittern können. «Der Erfolg muss her, sonst leidet langsam die Glaubwürdigkeit.»

Cembra Money Bank – 2018: Rekordjahr! Reingewinn plus 7pc auf CHF 154,1 Millionen Franken. Starke Eigenkapitalrendite 16,9pc, deutlichüber Zielsetzung 215pc, Dividende wird auf CHF 3.75 (3.55) erhöht. In den nächsten 3-4 Jahren sollen bis zu 40 Millionen Franken in die Digitalisierung und Produkteentwicklung gesteckt werden. Fürs 2019 wird ein Ergebnis von CHF 5.40-5.70 pro Aktie erwartet.

Nestlé – investiert 115 Millionen Dollar in Ausbau Tierfutter-Fabrik der Purina in den USA.

Bitcoin – 3945 (4034/3895).

Ferner Osten –Tokio minus 0,2pc, Hongkong plus 0,2pc, Shanghai plus 1,8pc, Singapur minus 0,2pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney minus 0,1pc (Rohstoffe haussieren teilweise), Dollar 1.0004, Euro 1.1340, CNY 6.7238, Gold 1326, Silber 15.87, Erdöl 67.15.

Tokio – Einkäufer-Index 58.5 (50.3) zeigt, dass Industrie-Produktion an Momentum verliert.

Vorbörse – Stimmung gehalten, aber wenig Umsatz: Swiss Re plus 0,7pc, Straumann minus 0,5pc, GAM minus 1,9pc, restliche Titel (gut) gehalten, aber weiter Tages-Volatilität angesagt.

Tendenz – Footsie minus 34 Punkte, DAX minus 12 Punkte, CAC minus 7 Punkte, SMI plus 8 Punkte, Dow Jones Futures plus 6 Punkte.