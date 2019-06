SMI - weitere Ausländerkäufe!

Wall Street – Verwirrung an allen Fronten – Weisses Haus mit grosser Unruhe, «zu viele Fronten gegen uns». Und Präsident Trump will seinen Wahlkampf starten.

FED – am Mittwoch reguläre Sitzung. Grosser Erwartungsdruck von allen Seiten. Keine sofortige Zinsänderung erwartet (Minderheit rechnet aber mit Überraschung), aber Profis wollen zumindest Hinweise auf mögliche Zinsänderungen und Termine.

Seltene Erden – China gibt sich versöhnlich, will weiter weltweite Nachfrage befriedigen («China is willing to satisfy global demand for rare earths»).

Deutsche Bank – soll die Schaffung einer «Bad Bank» erwägen.

Oerlikon - entwickelt mit MT Aerospace (Augsburg) gemeinsam 3D-Druck-Fertigungslösungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Details an der Paris AirShow vom 17. Bis 20. Juni in Paris.

Novartis – «Cosentyx» bei einer Vielzahl von Schuppenflechte-Erkrankungen wirksam!

Adecco – Morgan Stanley geht auf übergewichten 67, sieht stabiles organisches Wachstum.

VAT Group – HSBC senkt auf 94 (98.60) reduzieren, erwartet weiter schwache Zahlen im 2.Q.

Flughafen Zürich – UBS geht auf 167 (160), bleibt aber bei verkaufen, Morgan Stanley 167 (155) untergewichten.

Bitcoin – 9177 (9650/8942).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,6pc, Unruhen und Proteste bleiben trotz Teilerfolg. Regierung schliesst heute für einen Tag alle Büros, Schanghai plus 0,2pc, Seoul minus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,3pc. Dollar 0.9993, Euro 1.1205 , CNY 6.9237, Gold 1340, Silber 14.86, Erdöl 62.09.

Vorbörse – gut gestimmt – trotz vieler globaler Unsicherheiten. Händler melden weiterhin ausländische Käufe in Schweizeraktien: Credit Suisse, Adecco, ABB, UBS alle plus 0,4pc, Sonova heute ex Dividende, alle Titel meist freundlich gestellt, mit der üblichen Volatilität gute Börse erwartet.

Tendenz - Footsie plus 24 Punkte, DAX plus 15 Punkte, CAC plus 12 Punkte. SMI vorbörslich plus 24 Punkte, DJ Futures plus 52 Punkte!