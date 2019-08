Spielball von Tageslaunen und politischen News!

Wall Street – Treasuries zum dritten Male in «Inverted Curve», was normalerweise eine mögliche Rezession signalisiert. Trägt weiter zur Verunsicherung der Institutionellen bei. Händler an der NSYE: «Versuch einer technischen Erholung (noch) nicht auf starken Füssen».

FED/Trump – exFEDler William Dudley (Fed NY) stellt sich offen gegen Trump. Im Bloomberg-Interview: «die Notenbank darf der Regierung nicht aus der Patsche helfen, sie hat ihren Auftrag der Stabilität zu erfüllen…»

China – Peking verkündet mehrere Massnahmen, die den einheimischen Konsum anheizen sollen. Mehr Importe?

CH-Wirtschaft – BfS (Bundesamt für Statistik): Schweizer Wirtschaft 2018 um beachtliche 2,8 Prozent gewachsen!

D-Konjunktur – Importpreis Juli minus 2,1pc gegenüber Vorjahr.

Soba – Bâloise Bank SoBa mit starkem Wachstum.

Bâloise – 1.Hj: Aktionärsgewinn CHF 395,0 Millionen (269,7). Hauptsächlich durch buchhalterischen Steuereinmaleffekt, der das Ergebnis mit rund 128 Millionen beeinflusst. Goldman Sachs bleibt bei neutral mit Kursziel 155: «Halbjahresergebnis auf den ersten Blick über den Erwartungen, aber allerdings durchzogen…»

Emmi – 1.Hj: Umsatz mit plus 1,6pc leicht unter Erwartungen. EBIT CHF 93,5 Millionen (95,0), Reingewinn CHF 72,9 (72,1), pro Aktie CHF 13.63 (13.48). Gedämpft zuversichtlich fürs ganze Jahr: «…mit der Erstarkung des Schweizer Frankens und den aktuellen politischen Entwicklungen sieht sich Emmi weiteren Risiken ausgesetzt. Diesen wir Emmi mit einer robusten Form und guten Diversifizierung entgegen treten…»

Emmi II – UBS bleibt bei verkaufen mit Kursziel 815. «1.Hj-Ergebnis schwächer als erwartet, Umsatzvorgaben für das Gesamtjahr werden reduziert». Kepler Cheuvreux 800 abbauen.

Nestlé – Kepler Cheuvreux 205 kaufen!

Jungfraubahn Holding – 1.Hj: Betriebsertrag CHF 106,7 Millionen, ein Plus von 6,5pc. 470 900, Besucher, ein Prozent mehr gegenüber Vorjahr. Gewinn plus 18,9pc auf CHF 23.9 Millionen. Zuversicht fürs ganze Jahr, aber Unsicherheitsfaktor Konflikt China/USA und Unruhen in Hongkong.

Valartis Group – 1.Hj: Reingewinn CHF 3,5 Millionen (i.V. 0,4 Millionen Verlust). Kostendisziplin bliebt, aber Aussichten fürs ganze Jahr nur sehr vage beschrieben.

Roche – «Hemlibra (Emicizumab) von Swissmedic für prophylaktische Therapie von Menschen mit Hämophilie A (Blutgerinnungs-Störungen) zugelassen.

Zur Rose – UBS senkt auf 103 (111) neutral. Sieht verhaltenere organische Wachstumssausichten, bankeigene Gewinnschätzungen werden zusammengestrichen.

Stadler Rail – Kepler Cheuvreux bleibt bei halten 46.

Bitcoin – 10072 (10522/10059).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9822, Euro 1.0891, CNY 7.1600 (Intra-day sogar Elfjahres-Tiefst), Gold 1541, Silber 18.29! (grosse Umsätze), Erdöl 60.09!

Vorbörse – SMI gehalten: obwohl Händler sehen leichte Bewegung in den Franken als Hedge! Aber noch kein starkes Momentum: Bâloise plus 1,8pc, Emmi minus 2,5pc, restliche Titel durchzogen, abwartend.

Tendenz - Footsie minus 2 Punkte, DAX plus 11 Punkte, CAC minus 12 Punkte. SMI vorbörslich plus 5 Punkte, Dow Jones Futures plus 75 Punkte.