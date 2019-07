Starke Ausweise am Schweizer Markt - eindrückliche Roche!

Wall Street – Nasdaq und S&P 500 schliessen auf Rekordhöhe.

Mueller- Aussagen – Keine «Bomben» im Kongress-Hearing. Auffallend die konkrete Aussage: «Moskau hat in die Wahlen eingegriffen und tut es auch heute noch!» (is still medling in US Elections today). Demokraten enttäuscht, dass keine «handgreifliche, neue Munition» geliefert wurde.

United Kingdom – Premier: Neuer Mann, alte Probleme. In seiner Antrittsrede brachte er keine neuen Elemente ausser der Feststellung, Grossbritannien werde am 31. Oktober wie vorgesehen (?) die EU verlassen («so oder so»). Da wird parteiintern und im Parlament noch viel Wasser die Themse runterfliessen, bis dieser Komplex bewältigt ist.

EZB – heute Sitzung. Beurteilung der Lage wird erwartet. Zinsänderungen werden auf frühestens September erwartet. Eine Minderheit hält gar eine Zinsänderung für heute möglich. Alles offen, so zerrissen war die EZB-Gemeinde noch nie.

FED – Sitzung nächste Woche, bereits heute grosser Erwartungsdruck, ¼ oder ½ Prozent Zinssatzsenkung?

Roche – starkes Quartal und 1.Hj: erhöht die Erwartungen für 2019! Neue Medikamente schlagen voll durch!

Sika – starkes 1.Hj: kräftiges Wachstum von Umsatz und EBIT.

ABB – 2.Q. mehr Umsatz, weniger Gewinn. Restrukturierung geht weiter. Aussichten: Europa und China uneinheitlich, Wachstum in den USA nachhaltiger.

Vontobel – «Wachstum und hohe Profitabilität». Asset Management mit starkem Wachstum. Ambitionierte Wachstums- und Ertragsziele 2020 werden bestätigt.

Mikron – 1.Hj: Umsatz (plus 14pc) und EBIT (plus 25pc) klar im Plus. Einzig Autoindustrie macht Sorgen. Geschäftssegment Automation läuft sehr gut.

Autoneum – trotz rückläufigem Markt Umsatzwachstum. Aussicht ganzes Jahr: Rückgang Automobilmarkt wird erwartet. Trotzdem wird leichter Umsatzzuwachs erwartet. «Basierend auf den in Umsetzung befindlichen Turnaround-Massnahmen solle Autoneum 2020 substanzielle Ergebnissteigerungen und 2021 wieder ein gesundes Profitabilitätsniveau erreichen…»

Givaudan – UBS 2600 (2700) neutral.

Lonza – Deutsche Bank erhöht auf 370 (350) kaufen.

Bitcoin – 10067 (10497/9733).

Ferner Osten – Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul minus 0,4pc (fühlt sich von zwei neuen Raketenabschüssen von Nordkorea bedroht), Sydney plus 0,6pc, Singapur plus 0,3pc, Dollar 0.9852, Euro 1.0969, Gold 1423, Silber16.52, CNY 6.8748, Erdöl 63.34.

Vorbörse – gute Grundstimmung: ABB plus 2,2pc, Roche plus 2,1pc, Sika plus 1,2pc, Lonza plus 0,9pc, Vontobel plus 2,7pc, Autoneum plus 2,2pc, Leonteq (guter Ausweis) plus 1,7pc, Emmi plus 0,6pc, Inficon minus 0,9pc, Clariant minus 2,9pc! Fest gut gehalten bis leicht besser, Volatilität dominiert.

Tendenz - Footsie plus 21 Punkte, DAX plus 58 Punkte, CAC plus 49 Punkte, SMI plus 52 Punkte, Dow Jones Futures plus 52 Punkte.