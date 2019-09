Strafzölle wirksam - sehr nervöse Börsen im Fernen Osten und in Europa!

Wall Street – Rezessionsängste bleiben, neue Verschärfung im Handelskrieg mit China verunsichern erneut und enorm! Futures stark im Minus.

China – Fabrikations-Aktivität auch im vierten Monat rückläufig.

Wirbelsturm Dorian hat die kleine Bahamas-Inselgruppe Great Abaco Islands überquert und verwüstet. Schlimmster Sturm aller Zeiten, Spitzen 356 km/h! «Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Inselgruppe sich von diesem Sturm erholt hat. 7 Meter hohe Wellen, » melden die ersten Berichte der Federal Emergency Authority aus Washington. Sturm auf Kategorie 5 () hochgestuft.

Argentinien – führt strenge Kapital- und Währungskontrollen ein. Will Kapitalflucht verhindern.

Deutsche Konjunktur - Jörg Kramer, Chefvolkswirt der Commerzbank: «Der Aufschwung ist zu Ende. Firmen und Bürgern steht eine schwierige Zeit bevor…»

Roche – stellt am Aerztekongess in Singapur neues Grippemittel «Xofluza» für Kinder vor. Erfolgreiche Testdaten!

Novartis – Paragon-HF-Studie: primären Endpunkt knapp verfehlt!

Implenia – holt 355 Millionen Franken-Auftrag für Infrastrukturbau (zweigleisiger Ausbau und Tunnelneubau unter der Stadt Varberg in Schweden).

HIAG – 1.Hj: Verlust CHF 43,4 Millionen (Gewinn 33,3 Millionen). Multicloud-Plattform Abschreiber 22,4 Millionen, Konkurs der Chemiefirma Rohner in Pratteln (3.grösster Mieter von HIAG) mit Folgekosten von 45 Millionen und Rückstellungen Sanierung Areal in Pratteln. Kerngeschäft Immobilienentwicklung bleibt solide. Keine Dividende fürs 2019 beschlossen.

Burkhalter – 1.Hj: leicht unter Vorjahr.

BWO – Hypo-Referenzzinssatz: unverändert 1,5pc.

Dormakaba – Baader-Helvea senkt Kursziel auf 680 (750) halten.

Komax – UBS 230 (235) kaufen!

Tecan – Vontobel bleibt bei kaufen 247 unverändert.

Landis+Gyr – UBS 81.50 (74.50) neutral.

Conzzeta Holding – Credit Suisse geht auf 1030 (1010) überdurchschnittlich!

Klingenberg – Credit Suisse passt auf 45 (49) an, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Jungfrau Bahnen – Research Partners 165 (180) halten. Handelskrieg China/USA wirkt sich auf Besucher-Frequenzen aus!

Bitcoin – 9772 (9829/9716).

Ferner Osten - Tokio minus 0,3pc, Hongkong minus 0,6pc (weiterhin grosse Demonstrationen, Peking droht erneut «für Ordnung zu sorgen», gibt am Dienstag Pressekonferenz), Schanghai plus 1,4pc, Seoul plus 0,1pc (PMI Einkäuferindex August 49,0 (47.3), Singapur plus 0,4pc, Sydney minus 0,5pc, Dollar 0.9905, Euro 1.0883, CNY 7.1608, Gold 1524, Silber 18.34, Erdöl 59.05.

Vorbörse – Versicherungen im Dorian-Sturm! Vorbörsliche einige Ausländerkäufe (Hedgies) Anzeichen einer Flucht in Franken?

Tendenz - Footsie plus 22 Punkte, DAX plus 11 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 13 Punkte, Dow Jones Futures minus 101 Punkte.