Streit China/USA - die Hoffnung stirbt zuletzt!

Wall Street – Börsen reagieren positiv auf offizielle chinesische Ansage, man werde sich anfangs Oktober (!) in Washington zu weiteren Verhandlungen treffen!

Brexit – gleich drei Abstimmungen hat Premier Boris Johnson im Parlament verloren. Chaos hinter den Kulissen. Alles bleibt offen, die nächsten Tage werden weitere politische Kämpfe bringen. «Schlachtfeld Brexit» (Battlefield Brexit) nennen es die englischen Kommentatoren und Zeitungen.

Schweiz – Seco BIP 2.Q: wuchs noch um 0,3pc. «Inland- und Auslandnachfrage entwickelten sich im Einklang mit anderen europäischen Ländern schwach.»

SIG Combibloc – Hauptaktionär Onex reduziert Anteil weiter, hält noch 41,6pc.

BKW – Julius Bär 75 (70) halten.

ABB – Deutsche Bank 20 (23) halten.

Nestlé – Julius Bär 118 (112) kaufen.

AMS ZKB bleibt bei übergewichten, Vontobel bei kaufen 64, Kepler Cheuvreux bestätigt 70 kaufen.

LafargeHolcim – Deutschland Bank geht auf halten (kaufen) zurüci, neues Kursziel 52 (58).

UBS – Financial Times meldet aus London, UBS plane hundert Entlassungen im Investment Banking!

Bitcoin – 10589 (10964/10490).

Ferner Osten - Tokio plus 2,1pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 1,3pc, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 1,2pc, Dollar 0.9835, Euro 1.0844, CNY 7.1392, Gold 1545, Silber 19.42 (höchst 19.70), Erdöl 60.56.

Vorbörse – klar fester gestimmt: Swatch, UBS plus 1,1pc, Adecco und Credit Suisse plus 1,0pc, AMS, UBSX und VAC plus 1,3pc, Kudelski plus 1,2pc, Temenos plus 1,1pc, nur SIG schwächer minus 3,7pc. Alle anderen Titel freundlich, teilweise fester, aber Volatilität bleibt voll erhalten.

Tendenz - Footsie plus 40 Punkte, DAX plus 97 Punkte, CAC plus 43 Punkte. SMI vorbörslich plus 70 Punkte, Dow Jones Futures plus 229 Punkte.