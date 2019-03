Strube Woche angesagt - Brexit wird dominieren!

Brexit – Woche der Entscheidungen im Parlament. Theresa May will ursprünglichen Deal mit EU erneut durchboxen. Zeit drängt und sie macht auf Chaos-Angst! Will Deal bis spätestens Mittwoch erneut vorlegen! Turbulenzen angesagt!

USA/China – South China Morning Post sieht eine weitere Verzögerung eines Abkommens: «Es könnte erst im Juni zu einer Einigung kommen»- Inoffizieller Kommentar aus dem Weissen Haus: «…es trennen uns noch riesige Unterschiede an verschiedenen Fronten.»

Wall Street – gute Grundstimmung, Futures alle leicht im Plus. Präsident Trump «überall dabei», innenpolitisch grosse Diskussionen. Jetzt greift er General Motors wegen Werkschliessung an. Er versucht an vielen Fronten, matchentscheidend mitzureden.

Boeing – Blackbox-Auswertung – «viel Ähnlichkeit mit dem vorherigen Absturz der Lion Air…»

Deutschland – Commerzbank und Deutsche Bank prüfen Zusammenschluss!

CH-Rating – Fitch Survey bestätigt Schweiz «AAA», Ausblick stabil!

Swatch – CEO Nick Hayek klar gegen Rahmenabkommen mit der EU! «Die Schweiz darf sich nicht erpressen lassen.»

Gurit – ZKB ist weiter für übergewichten.

Bitcoin – 4061 (4638/3937).

Ferner Osten –Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 2,4pc, Singapur plus 0,4pc, Seoul flach, Sydney minus 0,1pc, Dollar 1.0015, Euro 1.1355, CNY 6.7102! Gold 1304, Silber 15.33, Erdöl 67.22.

Vorbörse – meist freundlich oder gut gehalten, VACN minus 1,4pc, übrige Titel meist gut gehalten. Aber Volatilität bleibt latent.

Tendenz – Footsie plus 26 Punkte, DAX plus 4 Punkte, CAC plus 9 Punkte, SMI plus 16 Punkte, Dow Jones Futures plus 12 Punkte.