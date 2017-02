Swisscom bleibt Renditeperle!

Swisscom - 2016: Umsatz gehalten, Gewinn um 18pc verbessert! Unveränderte Dividende 22 Franken! Starke direkte Aktienrendite. Viele Sondereffekte trugen zum Gewinnplus bei. Bereinigt hätte der Gewinn stagniert. Verhaltene, aber positive Prognose fürs 2017. "Dividende soll auch 2017 gehalten werden." Das sichert eine starke Verzinsung!

ABB - 2016: Umsatz knapp gehalten, Auftragseingang seit sechs Quartalen erstmals im Plus, Reingewinn hat sich auf USD 489 Millionen mehr als verdoppelt! Analysten hatten aber (noch) höheren Gewinn erwartet.

Syngenta - 2016: Umsatz minus 5pc, Reingewinn nach starken Abschreibungen minus 12pc. (Noch) Keine Dividende vorgeschlagen "im Blick auf die Übernahme durch die ChemChina, die wir im 2. Halbjahr erwarten."

Vontobel - 2016: Gewinn plus 47pc. Beteiligungsverkauf (Verkauf Anteil Helvetia) brachte ansehnlichen Sondergewinn. Dividende CHF 1.90 plus 0.10 Sonderdividende (im Vorjahr Dividende 1.85).

China - Staatsreserven fallen erstmals unter drei Billionen Dollar! Riesige Geldflucht ins Ausland bedingt(e) grössere und anhaltende Stützungsmassnahmen.

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul minus 0,4pc, Singapur plus 0,5pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9990 (schleicht wieder auf einen Franken), Euro 1.0652, Gold 1232, Silber 17.71, Erdöl 54.80!

Optionen/Vorbörse - gehalten, mit freundlichem Unterton. Aber ohne bedeutende Umsätze. Swisscom leicht gesucht.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX plus 37 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 9 Punkte.