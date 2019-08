Tages- und Wochenend-Launen beherrschen das Parkett!

Wall Street – Rezessionsängste bleiben, aber Lage bleibt unübersichtlich. «auch bei den grossen Investoren überwiegt die Unsicherheit. Jeder hat eine Meinung, aber selten fundiert. Zu viele Fragezeichen waren noch nie gut für die Börse».

US Konsumenten – Detailhandelsumsätze Juli plus 0,7pc gegenüber Vormonat. Hamstern auf Vorrat oder echte Bewegung? Fachleute werweissen, aber Börsianer eher zuversichtlich.

China/USA – versöhnliche und harte Worte zugleich aus Peking. Dort lässt man sich alle Optionen offen. «Wir sind bereit für Gegenmassnahmen, falls die USA sich weiterhin unnachgiebig zeigen». Trump gibt sich inzwischen auch «halb-versöhnlich», sucht offensichtlich den Handelskrieg zu entschärfen. Derzeit alles auf der politischen Ebene. «Da wird noch einiges übers Wochenende laufen» hören wir aus Hongkong und Peking. Börsen geben sich inzwischen leicht optimistisch!

Roche – FDA gibt ok für Krebsmittel Rozlytek TM (Lungenkrebs).

UBS Group – RBC Capital Markets senkt Kursziel leicht auf 12 (13) mit marktgewichten: das Umfeld ist härter geworden. Starke Schwankungen an den Märkten können sich positiv auf das Handelsgeschäft auswirken.

Credit Suisse – RBC Capital Markets mit interessanten Vergleichen: Kursziel 13.50 (14) marktgewichten: lobt Bank für ihre Kosten-Kontrolle, sieht mehr Aufwärtspotenzial als in den UBS Titeln!

Swisscom – DZ Bank 410 (405) verkaufen! «Halbjahresausweis keine Inspiration!»

Gurit – UBS bleibt bei verkaufen! Setzt Kursziel auf 835: «hochmargige Bereiche zeigen erste Ermüdungserscheinungen.» Baader-Helvea hingegen ist für Halten Kursziel 1130, sieht höhere Konsenszahlen kommen.

Vifor Pharma – Goldman Sachs geht auf neutral (kaufen) 151 (150): auch für 2020 und 2021 wird kräftiges Wachstum erwartet, aber die bisherigen Kursgewinne haben vieles schon eingepreist.

Sika – Credit Suisse nimmt Kursziel auf 160 (170) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Bitcoin – 9874 (10730/9726).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,9pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur minus 0,6pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9789, Euro 1.0860, CNY 7.0389, Gold 1516, Silber 17.17, Erdöl 59.01.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung, aber Wochenend-Vorsicht lauert im Hintergrund. Volatilität bleibt daher erhalten: ABB und Credit Suisse plus 0,7pc , Adecco und UBS plus 0,6pc, Geberit plus 0,1pc und Kudelski plus 0,7pc.

Tendenz - Footsie plus 50 Punkte, DAX plus 74 Punkte, CAC plus 32 Punkte. SMI vorbörslich plus 85 Punkte, Dow Jones Futures plus 163 Punkte.