Tageslaunen/News dominieren!

Hongkong – China bringt angedrohte Revanche für vorgängige Trump-Aktion, die als Einmischung in die innerchinesischen Politik scharf zurückgewiesen worden waren. Amerikanische Kriegsschiffe dürfen ab sofort nicht mehr in Hongkong Station machen, amerikanische Flugzeuge auf den Hongkong-Flughäfen nicht mehr zwischenlanden. Eine elegante Lösung Pekings, das amerikanische Militär im chinesischen Meer in Schach zu halten! Und einem Abschluss eines Handelsvertrags Washington/Peking ist das sicherlich nicht dienlich!

Wall Street – Daten zur Industrieproduktion zeigen für November weiteren Rückgang. (Institute for Supply Management/PMI Einkäuferindex) in vier folgenden Monaten rückläufig, von 48,3pc im Oktober auf 48,1pc im November. Zahlen unter 50pc deuten auf sich verschlechternde Wirtschaftslage. Die Börse reagierte entsprechend empfindlich.

Frankreich/USA – Washington droht Frankreich mit neuen Strafzöllen von bis zu 100pc (!) auf 2,4 Milliarden Dollar Importen wegen französischen Steuern auf amerikanischen US-Tech-Gesellschaften. Wird zu einem Hauptthema bei den derzeitigen Treffen Macron/Trump!

US Wahlkampf – jetzt kommen die harten Bandagen: Gegner werfen Michael Bloomberg vor, er besitze drei Flugzeuge, zwei Helikopter, sechs Boote, elf Häuser und zweiundvierzig Autos! Und rate den Bürgern, den Klimawechsel mit der Benützung des öffentlichen Verkehrs zu bekämpfen…

Indien – Goldman Sachs sieht für 2020 ein Wachstum von 65,4pc!

Schmolz + Bickenbach – "vorerst gerettet, aber noch längst nicht über dem Berg". Kapitalerhöhung genehmigt, aber mit vielen wenn und aber. Finma wird entscheidende Rolle spielen ob der kommenden Machtverhältnisse. Das soll schon nächste Woche passieren. Unsicherheit und Nervosität herrschen weiter vor.

Galenica Santé – UBS 59 (51.50) neutral.

Givaudan – JP Morgan 2860 (2720) neutral.

Zurich Insurance – Deutsche Bank zieht auf 375 (350) nach mit Halteempfehlung.

Partners Group – Morgan Stanley 965 (890) übergewichten.

Julius Bär – Morgan Stanley 51 (49) marktgewichten.

Bitcoin – 7294 (7429/7269).

Ferner Osten - Tokio minus 0,6pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul minus 0,4pc, Singapur minus 0,6pc, Sydney minus 2,2pc (Bank of Australia belässt Zinsen unverändert), Dollar 0.9922, Euro 1.0990, CNY 7.0404, Gold 1462, Silber 16.90, Erdöl 61.09.

Vorbörse – SMI gut gehalten, Givaudan plus 0,3pc, UBS, ABB und Adecco plus 0,2pc, SIG plus 0,7pc, Galenica und GAM plus 0,3pc. Restliche Titel gut bis gehalten. Volatilität wie immer, und Tageslaune in Erwartung vieler politischer Tagesereignisse von globalem Interesse.

Tendenz - Footsie plus 7 Punkte, DAX plus 42 Punkte, CAC plus 17 Punkte. SMI vorbörslich plus 16 Punkte, Dow Jones Futures plus 37 Punkte.