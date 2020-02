Trump-State of the Union-Rede und die Viren dominieren. Börsen weiter hoch nervös!

USA – Präsident Trump hielt «State of the Union» (SotU), den jährlichen «Bericht an die Nation». Vermied jeden Hinweis auf das Impeachment-Verfahren gegen ihn, verweigerte aber der Demokratin Nancy Pelosi als Speakerin des Hauses und damit als «Gastgeberin» am Schluss den traditionellen Handschlag. Diese revanchierte sich, indem sie sein Manuskript vor laufender Kamera zerriss. So tief sind die Gräben. Substanziell wenig Neues in der Ansprache: «Amerika first»! Nächte Woche New Hampshire: «Da wird sich Spreu erstmals vom Weizen lösen» und vertiefte Erkenntnisse bringen!

Iowa - Buttigieg 26.8pc, Sanders 25,2pc Warren 18,4pc, Biden abgeschlagen 15,4pc.

OPEC – Krisensitzung in Moskau: «bei diesen gedrückten Ölpreisen ist Niemandem geholfen…»

Coronavirus – über 24 000 Angesteckte meldet Peking offiziell. 25 Orte/Länder ausserhalb Festland-Chinas melden Ansteckungen!

Wall Street – Nasdaq schliesst auf Rekordhoch: 9.467.97 (plus 2,1pc).

ABB – schwieriges 4.Q. 2019 Umsatz minus 4pc auf $ 7 068 Millionen, organisches Minus von zwei Prozent. Reingewinn plus 3pc auf $ 325 Millionen. Unveränderte Dividende.

UBS/Zürich – Gemeinsames Angebot der beiden Finanzdienstleister – soll vor allem die Bedürfnisse von Kleinunternehmern breit abdecken («Bancassurance-Produkte»). Schwergewicht auf digitalen Kanal?!

LafargeHolcim – DZ Bank 58 (59) kaufen! Bär 60 kaufen.

Bär – Vontobel bestätigt 44 halten, sieht sinnvollen Strategiewechsel, Oddo BHF senkt auf 48.80 (51.20).

Surveillance – ZKB bleibt bei übergewichten.

Clariant – Research Partners beginnt mit 28 kaufen.

Swatch/Richemont – hatten gestern technische Erholung, aber die Schwierigkeiten in Hongkong, China und Singapur bleiben vorerst. «Die (Touristen-) Käufer fehlen».

Macy’s – schliesst 125 Department Stores in den USA und Kanada über die nächsten drei Jahre, will 1,5 Milliarden Dollar einsparen.

Bitcoin – 9249 (9297/9160). Enger Markt, relativ ruhig!

Ferner Osten - Tokio plus 1,0pc, Hongkong minus 0,5pc, Schanghai plus 1,3pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 1,1pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9688, Euro 1.0710, CNY 7.0005, Gold 1562, Silber 17.71, Erdöl 54.20!

Vorbörse – nachgebend: Credit Suisse minus 0,4pc, UBS minus 0,5pc, ABB minus 1,2pc, Clariant plus 0,8pc – übrige Titel leichter/nachgebend, übliche Volatilität.

Tendenz - DAX minus 23 Punkte, CAC minus 17 Punkte. SMI vorbörslich minus 25 Punkte, Dow Jones Futures minus 63 Punkte.