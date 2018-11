Turbulenzen allerorten!

China/USA – Trump mit Zuckerbrot und Peitsche für das Meeting am Wochenende in Buenos Aires. «Gute Chance für eine grundsätzliche Einigung. Wenn nicht, dann kommt die nächste Keule scharfer Strafzölle.»

General Motors – Trump «erwägt», GM alle «Subventionen» und «Steuervorteile» zu streichen, insbesondere die für elektrische Fahrzeuge. GM hatte erklärt, diese E-Fahrzeuge in China herzustellen. «Baut diese Fabrik in den USA!» war seine deutliche Aufforderung an GM. GM-Aktie klar angeschlagen.

Zurich Versicherung – schätzt weltweite Kosten wegen Internet-Hackern auf acht Milliarden (!) Dollar im Jahr.

Roche – Genentech übernimmt Bio-Tech-Firma «Jecure».

Migros – expandiert weiter aggressiv in den Apotheken-Markt. Uebernimmt die 40 Topwell-Apotheken. Migros betreibt schon 30 Medbase-Gesundheitszentren und kooperiert mit der Versandapotheken-Organisation «Zur Rose.»

LafargeHolcim – JP Morgan bleibt bei übergewichten 55, sieht Einsparungen und gute Cash-Flow-Entwicklung am heutigen Capital Markets Day. Sieht aber auch langsameres Wachstum.

Novartis – Julius Bär bestätigt kaufen 96.50; der Alcon Spin-Off wird von den Analysten gutgeheissen.

Wall Street – gestern zuerst minus 224 Punkte tiefst, dann aufkeimende Gerüchte aus dem Weissen Haus, China zeige erste Kompromissbereitschaft, dreht Börse ins Plus.

Bitcoin – 3978 mit grösseren Umsätzen gegen 4000 gestiegen. Momentaufnahme!

Ferner Osten - Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 1,3pc, Schanghai plus 1,0pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,1pc. Dollar 0.9993, Euro 1.1285, CNY 6.9517, Gold 1214, Silber 14.17, Erdöl 61.20.

Optionen/Vorbörse – Grundstimmung «freundlich», aber Volatilität bleibt angesagt.

Tendenz - Footsie plus 33 Punkte, DAX plus 33 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 65 Punkte, Dow Jones Futures plus 99 Punkte.