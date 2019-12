Überall Rekordhöhen - aber vorerst wenig Lust, so weiterzuziehen!

Wall Street – Indices wieder auf Rekordhöhe, Zutrauen steigt, dass erster Teil Deal mit China innert zweier Wochen stehe und besiegelt werde.

Brexit – Johnson bringt EU-Abkommen am Freitag ins Parlament.

Boeing – stoppt Produktion 737 MAX im Januar. 12 000 Arbeiter betroffen.

CH-Insider – Statistik SIX zeigt Insiderkäufe in Autoneum, Orascom, Sonova, BCV (Banque Cantonale Vaudoise).

Roche – US Antitrust-Behörde gibt ok für Übernahme Sparks für 4,8 Milliarden Dollar. Englische Behörde hatte bereits ok gegeben.

Geberit – Baader-Helvea 576 (480) halten.

SFS Group – Baader-Helvea 105 (99) halten.

Bossard – Baader-Helvea 160 (135) halten.

Belimo – Baader-Helvea 6250 (5000) halten (kaufen)

Interroll – Baader-Helvea 2400 (2000) halten.

CPH – Baader-Helvea 100 (105) kaufen.

Forbo – Baader-Helvea 1900 (1800) kaufen.

Dormakaba - Baader-Helvea 650 (630) halten.

Givaudan – UBS 3300 (2700) kaufen (neutral).

Novartis – Jefferies 105 (100) kaufen.

Ams – Barclays 34 (58) untergewichten (übergewichten).

Bitcoin – 6889 (6910/6850).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 1,3pc, Seoul plus 1,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9828, Euro 1.0955, CNY 7.0018, Gold 1478, Silber 17.07, Erdöl 65.40.

Vorbörse – SMI gestern auf Rekordhoch, heute früh etwas leichter: Swisscom plus 0,2pc, Givaudan plus 1pc, ABB minus 0,6pc, VAC minus 0,6pc, AMS minus 2,5pc, IFCN minus 5,6pc! restliche Titel leichter, mit Volatilität erneut angesagt.

Tendenz - Footsie minus 19 Punkte, DAX minus 10 Punkte, CAC minus 3 Punkte. SMI vorbörslich minus 5 Punkte, Dow Jones Futures plus 5 Punkte.