Uebernahme Panalpina geritzt - Aktie bockfest!

Panalpina – vereinbart Zusammenschluss mit der dänische DSV. Hauptaktionär Göhner Stiftung und Cevian und Artisan haben zugestimmt, damit schon über 70 Prozent der Stimmen für den Deal. Umtauschangebot auf heutiger Basis CHF 195.80 pro Panalpina-Aktie. Panalpina-Aktie vorbörslich plus 16pc.

Brexit – heute weitere Debatten im Unterhaus. EU verlangt neue Vorschläge. May am Ende?

Wall Street – China-Sorgen nehmen ab, Börse atmet etwas auf. Aber Mexiko-Streit könnte alles wieder in Frage stellen!

Stadler Rail – heute beginnt Zeichnung für Stadler-Aktien. Bandbreite Indikation 33-41. Emissionskreise melden «sackstarke» Nachfrage und entsprechende Zeichnungen. Peter Spuhler hat wiederholt bestätigt, dass er eine «Volksaktie» will und fordert die Emissionsbanken auf, entsprechend bei den Zuteilungen zu verfahren. «Schon jetzt ein Gerangel um die besten Plätze bei der Zuteilung» meldet ein Händler. Erster Handelstag auf den 12. April festgesetzt!

Bitcoin – 4138 – 4761/4052.

Swiss Re – Deutsche Bank erhöht auf 107 (100) kaufen!

Sonova – Goldman Sachs 173 (175) neutral.

Schindler – Goldman Sachs 239 (238) neutral.

Straumann – Coba bestätigt kaufen 900: Einigung im Patentstreit mit Align und Zusammenarbeit der beiden Unternehmen positiv!

Swiss Life – UBS 470 (455) kaufen.

Polyphor – UBS 41 (43) kaufen.

ABB – Oddo Securities senkt auf neutral (kaufen), neu 19 (25.50)!

Mexiko – Trump droht Mexiko, die Grenze zu schliessen, wenn Mexiko die illegale Einwanderung nach den USA nicht sofort stoppe! Droht San Salvator, Guatemala und Nicaragua sämtliche Unterstützung zu entziehen, «da sie zu wenig tun, um die Flüchtlingsströme nach den USA zu stoppen!

China – Wieder im Aufschwung? Manufacturing Einkäuferindex im März 50,5, der höchste der letzten fünf Monate, im Februar noch 49,1. Fernöstliche Börsen heute früh fest! Gute Stimmung, weil auch Verhandlungen China/USA «gut laufen» sollen. «Verschiedene positive Anzeichen für eine durchgreifende Lösung» melden indirekt Washington und Peking.

Japan – Produzenten-Einkäufer-Index (Mfg PMI) März 49,2 (48,9).

Ferner Osten –Tokio plus 1,4pc, Hongkong plus 1,7pc, Schanghai plus 2,5pc, Seoul plus 1,3pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9956, Euro 1.1186, CNY 6.7089! Gold 1295, Silber 15.08, Erdöl 68.28.

Vorbörse – gut bis freundlich: UBS plus 0,8pc, Richemont minus 0,1pc (China-Unsicherheiten) Panalpina plus 16,6pc! Volatilität bleibt erhalten!

Tendenz – Footsie plus 11 Punkte, DAX plus 95 Punkte, CAC Punkte, SMI plus 72 Punkte, Dow Jones Futures plus 158 Punkte.

Sommerzeit – heisst für NY-Börse open 15:30, Schluss 22:00.