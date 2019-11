Unentschlossene Börsen - politische und wirtschaftliche Unsicherheiten verwirren weiter!

Schweiz – erneut Erdbeben im Sanetsch-Gebiet: wieder 3,3 Richterskala: «es rumpelt ständig». Keine Schäden gemeldet. Experten sehen weitere Erschütterungen.

Swiss Life – 9M: Fee-Erträge,1,3 Milliarden Franken, ein Plus von 17pc in lokaler Währung. Die Prämieneinnahmen stiegen um beachtliche 25pc (lokale Währung) gegenüber Vorjahr. Versicherungstechnische Rückstellungen plus 6pc. Swiss Life Asset Managers im Anlagegeschäft mit Drittkunden Neugeldzuflüsse von 6,3 Milliarden Franken (5,2 Milliarden im Vorjahr), verwaltete Vermögen CHF 79,8 Milliarden (plus 12pc gegenüber Jahresende 2018).

China/USA – Peking verlangt – als Teil von Phase Eins-Agreements, die Aufhebung der 25pc Strafzölle vom September. Sie umfassen 125 Milliarden (!) Importe aus China. Präsident Trump gibt sich vorerst unnachgiebig!? Credit Suisse gibt sich «sehr positiv» (very positive) zu den langfristigen Aussichten.

Barry Callebaut – 2018/2019: Umsatz fürs Geschäftsjahr plus 5,1pc, Konzerngewinn plus 3,2pc auf CHF 368,7 Millionen. Alle Zahlen knapp unter Analystenerwartungen. Aber Dividende wird auf CHF 26 Franken (plus 8,3pc) erhöht. Generelle Zuversicht! Aber Titel vorbörslich klar leichter.

Züblin Immobilien – 1.Hj: Gewinn CHF 4,4 Millionen, entsprechend CHF 1.33 (0.56) pro Aktie. Kostenreduktion und Straffung Portefeuille weiterhin Hauptziele.

Vontobel – 3.Q: Betreute Kundengelder erhöhten sich per September auf CHF 217,1 Milliarden. Die guten Börsen haben hier sicherlich mitgeholfen. Analysten nur teilweise befriedigt, sehen weiterhin verunsichertes Marktumfeld.

Adecco – Analysten-Meinungen – für Jeden etwas: Bär 54 (57) halten, Deutsche Bank bestätigt verkaufen 50, Citi bestätigt kaufen 60, Barclays gar 61 übergewichten und RBC bockfest 67 überdurchschnittlich.

Dufry – gestern grosse Callumsätze. Bär 90 (100) halten, Baader-Helvea bleibt bei kaufen 106, Vontobel weiter kaufen 125!

Oerlikon – Bär 10.50 (13) halten, UBS bleibt bei kaufen 12.50, Credit Suisse 10.50 neutral.

Bitcoin – 9446 (9771/9269).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong flat, Schanghai minus 0,4pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9932, Euro 1.0993, CNY 7.0035! Gold 1488, Silber 17.54, Erdöl 62.62.

Vorbörse – nur knapp gehalten, Swiss Life minus 1,3pc, Vontobel minus 0,35pc, UBX minus 1,6pc, Barry Callebaut minus 2,1pc! übrige Titel knapp gehalten, mit weiterer Volatilität wird gerechnet.

Tendenz - Footsie minus 20 Punkte, DAX minus 6 Punkte, CAC minus 6 Punkte. SMI vorbörslich plus 4 Punkte, Dow Jones Futures minus 10 Punkte.