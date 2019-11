Unruheherde Hongkong - Nordkorea - China und Impeachment dominieren.

CH-Börse – SIX will die Madrider BME-Börse (Bolsas Mercados Espanânoles) übernehmen. Aber auch die Euronext sucht eine Übernahme der BMF. Kämen die Schweizer zum Zug, würden sie die Deutsche Börse als Nummer drei in Europa verdrängen. Die Aktien der BMF sind in Madrid um 40 Prozent emporgeschnellt!

FED – Chef Jerome Powell von Trump ins Weisse Haus eingeladen. Trump: «wir hatten ein herzliches Treffen» (Just had a very good and cordial meeting with Jay Powell) Powell hat seine Politik erklärt und betont, dass das FED nie politische Entscheidungen fällen werde… Es bleibt alles beim Alten!

Impeachment – heute grosser Tag, viele (ge)wichtige Zeugen geladen. Insgesamt 9 Zeugen, heute vier vorgesehen.

«Nordstream 2» - Gazprom bestätigt, dass der Bau der zweiten Gaspipeline durch die Ostsee in den nächsten Monaten vollendet wird. «Offen bleibt noch der Transitvertrag mit der Ukraine».

Nordkorea – «Schluss mit den endlosen Gesprächen mit den USA, sie sind nutzlos». Klare Absage an die USA für weitere Verhandlungen? Kein «Freund Kim» mehr?

Nestlé – Nestlé Purina PetCare Company eröffnet 21. Fabrik in Amerika in Hartwell, Georgia. Baukosten 320 Millionen Dollar.

Sonova – 1.Hj 2019/2020: Umsatz plus 12pc in Lokalwährungen, plus 9,4pc in Franken auf CHF 1426 Millionen. Bereinigter EBIT plus 16,1pc lokal, plus 11,2pc in Franken. Hohes organisches Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen. «Solide Margenentwicklung». Gute Zuversicht fürs ganze Jahr!

Indices – Dow Jones, Standard & Poors und Nasdaq schliessen alle auf Rekordhoch!

Wall Street – Morgan Stanley sieht keine Rezession im 2020: hebt Globale Aktien (!) auf neutral! Glaubt aber auch, dass amerikanische Aktien 2020 «unterperformen» werden.

Emmi – UBS 740 (745) verkaufen, reduziert Gewinnschätzungen.

Leonteq – Credit Suisse 38 (40) neutral.

Geberit – passt Kurs 415 (385) an, ist aber für verkaufen: wenig attraktiv im Branchenvergleich!

LafargeHolcim – Julius Bär 60 kaufen, Aktie der Woche!

Lonza – JP Morgan bleibt bei übergewichten 370.

Valiant – startet Multibanking für Unternehmen.

E-Autos – Wallis will Kaufprämie einführen!

Bitcoin – 8134 (8237/8115).

Ferner Osten - Tokio minus 0,5pc, Hongkong plus 1,3pc (weiterhin grosse, kriegerische Unruhen), Schanghai plus 0,8pc, Seoul minus 0,5pc, Singapur minus 0,6pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9894, Euro 1.0947, CNY 7.0280, Gold 1472, Silber 17.15, Erdöl 62.36.

Vorbörse – gut gehalten: ABB plus 0,3pc, Sonova plus 2pc! Surveillance und Swiss Life plus 0,1pc, Temenos plus 0,7pc, Valora und Leonteq minus 0,8pc, restliche Titel gehalten, alles bleibt volatil.

Tendenz - Footsie plus 18 Punkte, DAX plus 42 Punkte, SMI vorbörslich plus 25 Punkte, Dow Jones Futures plus 38 Punkte.