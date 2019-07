Unruhiges Wochenende bringt Volatilität!

USA/China – Präsident Trump: «China hält nicht Wort, hat entgegen Zusagen bis heute noch keine landwirtschaftlichen Produkte gekauft.» Verhärtet sich die Stimmung wieder?

Wall Street – ohne Anregungen, aber mit viel Sorgen ob politischer Entwicklung. Volatiles Wochenende!

Ems Chemie – 1.Hj: Umsatz 1157 Millionen Franken, Umsatz seit 2015 erstmals rückläufig, EBIT 316 Millionen, sieht EBIT weiter auf Vorjahresniveau, gibt aber keine Umsatz-Prognose!. Eher ungewöhnlich.

Stadler Rail – gewinnt Ausschreibung für weitere zwölf FLIRT für PKP Intercity in Polen.

Stadler Rail II – Sieger bei der Ausschreibung eines Rahmenvertrages über die Lieferung von bis zu 80 Strassenbahnen für Azienda Trasporti Milanesi (ATM). Einsprachefrist der Unterlegenen läuft aber noch. Vertrag soll über sechs (!) Jahre laufen, Erstbestellung umfasst 30 Tramzüge.

Novartis – stellt mit Amgen und Banner Alzheimer Institut Forschung an FCNP 250 gegen Alzheimer ein!

Annabelle – Tagesanzeiger sucht Käufer fürs Frauenmagazin!

Barry Callebaut – Baader Helvea 2020 (1975) halten, Aktie für viele Anleger «sicherer Hafen», Barclays erhöht gar auf 2200 (2100) übergewichten!

Nestlé – RBC Capital Markets Kursziel 98 (88) mit marktgewichten.

Lindt & Sprüngli – UBS erhöht Kursziel für Namenaktie auf 78 500 (67 000) mit neutral (verkaufen).

Sensirion – Vontobel senkt auf 33 (42) halten.

Surveillance – Deutsche Bank geht leicht auf 2650 (2720) zurück, bleibt aber bei kaufen.

Glencore -JP Morgan senkt auf 3.40 (3.60) GBP, neutral.

Bitcoin – 11402 (11811/11081).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney minus 0,3pc. Dollar 0.9887, Euro 1.1149, CNY 6.8750, Gold 1407, Silber 15.13, Erdöl 67.03.

Vorbörse – SMI gehalten, ABB, UBS und Adecco plus 0,5pc, Novartis leichter, Ems plus 1,9pc! Lindt & Sprüngli plus 1 Prozent, restliche Titel leicht freundlicher, Volatilität zum Wochenende bleibt.

Tendenz - Footsie plus 25 Punkte, DAX plus 40 Punkte, CAC plus 20 Punkte. SMI vorbörslich minus 32 Punkte, DJ Futures plus 88 Punkte.