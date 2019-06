Unsicherheit überall - Politik dominiert weiter!

Wall Street – Mexiko-Treffen in Washington ohne sich abzeichnende Lösung. Weiter herrscht Verwirrung und Versteifung der Standpunkte.

E-Autos – Jaguar/LandRover und BMW wollen bei Elektroautos zusammenspannen!

Stadler Rail – holt Auftrag für 18 KISS für die DB Regio.

Credit Suisse – enorme Umsätze in Put Optionen. Typisch gehen 140 Optionen pro Tag um, gestern waren es 3396!

Fiat/Chrysler – Deal «vorläufig gestorben». Noch keine weiteren Details.

Bitcoin – 7809 – (8313/7743).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai minus 1,0pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 0,4pc. Dollar 0.9939, Euro 1.1159, CNY 6.9137, Gold 1333, Silber 14.85, Erdöl 60.72.

Vorbörse – ruhig, abwartend, wenig Umsatz. Es fehlen die zündenden Funken. Langes Wochenende wirf bereits Schatten.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX minus 7 Punkte, CAC minus 8 Punkte. SMI vorbörslich plus 14 Punkte, Dow Jones Futures minus 39 Punkte.