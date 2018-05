Unsicherheit und Abwarten allerorten!

FED - Heute Sitzung, Profis erwarten keine Zinssatz-Änderung, aber Hinweise auf Stand Inflation. Details heute 19 Uhr erwartet.

CH-Konjunktur - Seco: Konsumenten bleiben weiter zuversichtlich. "Aber gegenüber Januar fallen die Erwartungen für die zukünftige allgemeine Wirtschaftsentwicklung spürbar (!) weniger optimistisch aus."

Oerlikon - Rekordergebnis Bestellungseingang plus 37,8pc und Umsatz plus 35,7pc im 1.Q.! CEO Roland Fischer: "alle Segmente haben zum ausgezeichneten Ergebnis beigetragen." Grosse Zuversicht fürs laufende Gesamtjahr!

Swisscom - 1.Q. "auf Kurs". Wachstum bei Breitband hält an.

Lafarge-Holcim - Bernstein neu 71 (68) überdurchschnittlich!

Schindler PS - Bär 240 (230) kaufen.

Helvetia - Vontobel halten 585, Helvea 630 kaufen.

Novartis - Zelltherapie "Kymriah" erhält weitere US-Zulassung -

Flughafen Zürich - S&P erhöht Rating auf "AA-" Ausblick stabil.

Givaudan - Barclays 1950 (1930) untergewichten.

Sonova - Berenberg senkt auf 2158 (160) halten. Nimmt Gewinnerwartungen leicht zurück.

Sensirion - Credit Suisse startet neutral 42, sieht attraktive Wachstumsaussichten in den Schlüsselmärkten. Aktie aber "gut bewertet".

Clariant - Will Preise für Pigmente und Färbeprodukte erhöhen.

Apple - Aktienrückkaufprogramm über 100 Milliarden (!!) Dollar, 16 Prozent mehr Dividende. Aktie nachbörslich bis 5pc besser. Das tröstet Aktionäre über stagnierende I-phone-Verkäufe.

Bitcoin - 9090 - reger Handel um 9000-9100.

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong minus 0,4pc, Schanghai minus 0,4pc, Seoul minus 0,4pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9960, Euro 1.1957, CNY 6., Gold 1308, Silber 16.30, Erdöl 73.23.

Optionen/Vorbörse - Gehalten, aber abwartend. Nur Novartis plus 0,5pc fester! Oerlikon leicht gesucht, Clariant plus 0,8pc, EFG und Bâloise ex Dividende. Händler: "Abwarten an allen Fronten, politisches Hickhack überall verunsichert weiter."

Tendenz - Footsie plus 11 Punkte, DAX minus 26 Punkte, CAC Punkte. SMI vorbörslich plus 3 Punkte, DJ Futures minus 39 Punkte.