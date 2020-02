Unsicherheiten allerorten - weltweite Viren-Ausbreitung verängstigt - höchste Volatilität!

Covid-19 – die amerikanische «Seuchenpolizei» CDC (Centers of Disease Control) mit Alarmmeldung: «Ganz grosse Chance dass ein extrem grosser Ausbruch des Corona-Virus in den USA bevorsteht…» («Very strong chance of an extremely serious outbreak of the Coronavirus here in the United States.»)!

Covid-19 – erster Fall in Brasilien – jetzt wird es weltumspannend!

Covid-19 Schweiz – der erste Fall wird nicht der letzte bleiben. Die ganze Schweiz im Alarmzustand! Dazu erstmals Fälle in Österreich und Kroatien. Slowenien als Durchgangsland wird auch nicht verschont bleiben! Baden-Württemberg meldet auch den ersten Fall: Jetzt ist die Schweiz eingekreist!

Wall Street – Händler sind besorgt: «wir sehen erste Panik-Verkäufe, sogar Profis sind sehr beunruhigt ob der alarmierenden Warnung von CDC!» und «der Abschlag der letzten beiden Tage ist der grösste Börsenverlust in der ganzen Geschichte…» alle amerikanischen Bankaktien werden gehämmert. Und der «Super Tuesday» steht auch vor der Tür!

Alcon – 2019: hat Umsatz gesteigert, Analystenerwartungen erfüllt, aber «der Weg bleibt steinig…»

Adecco – 600 Millionen Euro-Aktienrückkaufsprogramm angesagt, unveränderte Dividende CHF 2.50. Zahlen für Analysten ok, bei EBITA und Reingewinn gar übertroffen.

Georg Fischer – Gewinn von CHF 281 Millionen auf 173 Millionen gesunken. Dividende bleibt aber bei CHF 25. «2020 wird ein Uebergangsjahr werden».

Nestlé – hat sämtliche Geschäftsreisen wegen Virengefahr bis 15. März ausgesetzt!

Swiss Re – Royal Bank of Canada 105 (118) Sektorengerecht.

Sika – SocGen 213 (195) kaufen.

Richemont – DZ 71 (79) halten.

Swatch – Deutsche Bank 278 (300) halten.

Schindler PS – Berenberg 220 halten!

Partners Group – Baader-Helvea 1058 zukaufen!

PSP – Vontobel bleibt bei 116 halten.

Zehnder – Kepler Cheuvreux 43 abbauen!

Novartis – Guggenheim Research geht auf neutral (kaufen) zurück.

Vifor – Goldman Sachs 171 (151) neutral.

Bitcoin – 9181 (9377/9100).

Ferner Osten - Tokio minus 0,8pc, Hongkong minus 0,7pc, Schanghai minus 0,8pc, Seoul minus 1,3pc, Singapur plus 0,5pc, Sydney plus 0,1, Dollar 0.9762, Euro 1.0618, CNY 7.0242 (nervös), Gold 1645, Silber 18.09, Erdöl 54.69.

Vorbörse – SMI nachgebend: einzig im Plus Adecco plus 0,6pc, Temenos plus 0,8pc, Credit Suisse minus 1pc, UBS minus 1,2pc, Alcon (Zahlen) minus 2,2pc, Kudelski minus ein Prozent, Fischer Namen minus 2,2pc, restliche Titel nachgebend – heute ganz grosse Volatilität, weil Nachrichten und Gerüchte sich non-stop jagen…

Tendenz – alles Momentaufnahmen, die Märkte schwanken wie wild: Footsie minus 24 Punkte, DAX minus 113 Punkte, CAC minus 95 Punkte. SMI vorbörslich minus 86 Punkte, Dow Jones Futures plus 15 Punkte (nur Momentaufnahme, wilde Schwankungen zeigen Unsicherheiten) .