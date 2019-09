Unterschwellig weiter verdeckte Flucht in den Franken!

Wall Street – Präsident Trump droht, chinesischen Aktien die Börsen-Listing in den USA zu entziehen. Das bringt grosse Unruhe an die Börsen. Ist es nur eine Drohung, um weitere Verhandlungen zu erzwingen oder eine ernsthafte Bedrohung. Wall Street sehr besorgt, weil chinesische Retourkutsche unvermeidlich wäre.

Brexit – Konservativer Parteikongress in Manchester – PM Johnson gibt sich weiter militant: «Wir werden die EU verlassen, mit oder ohne Deal!»

CH-Hypotheken – Goldman Sachs drängt auf den Schweizer Markt: amerikanische Hypotheken für Schweizer Liegenschaften!

Novartis – Krebsmittel «Kisqali» mit guten Studiendaten und Überlebensvorteil!

Osram – AMS will es wissen, bringt endgültiges Übernahmeangebot für 41 Euro je Aktie. AMS ist bereits mit 14,69pc grösster Osram-Aktionär.

Roche – FDA gibt ok für «Rituxan (rituximab) für Kinder mit zwei seltenen Blutkrankheiten.

SoftwareOne – will im 4.Q. ihr IPO an den Schweizer Börsen starten.

Bitcoin – 7785 (8408/7670).

China – PMI (Einkäufer-Index) im September 49,8 (49,5), erwartet worden waren nur 49,6.

Ferner Osten - Tokio minus 0,8pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9916, Euro 1.0841, CNY 7.1272, Gold 14922, Silber 17.38, Erdöl 61.70.

Vorbörse – SMI hält sich gut: Swatch plus 0,4pc, Roche und Novartis plus 0,3pc, Basilea plus 2,1pc, Val minus 1,7pc (Gewinnwarnung?). Die anderen Titel gut gehalten, aber erneut Volatilität angesagt!

Tendenz - Footsie minus 10 Punkte, DAX minus 2 Punkte, CAC plus 27 Punkte. SMI vorbörslich plus 14 Punkte, Dow Jones Futures plus 87 Punkte.