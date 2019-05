US-Börsen geschlossen – trotz Europa-Wahlen gute Stimmung!

US Börsen – heute geschlossen, Memorial Day!

EU-Wahlen – Ueberraschungen zuhauf, die Grünen marschieren auf! Salvini, Le Pen und Farage die «wahren» Sieger?

Bremen: die SPD wird erstmals in die Wüste geschickt. Seit 1945 hatte sie ununterbrochen in Bremen regiert.

Brexit – Theresa May tritt erst am 7. Juni zurück, weil sie Präsident Trump bei dessen Staatsbesuch in England noch als Premierministerin begrüssen will. Dabei hat Trump sich über Theresa May bereits mit «Lame Duck» (Lahme Ente) lustig gemacht.

Brexit II – Theresa May wollte als die Premierministerin in die Geschichte eingehen, die Grossbritannien aus der EU geführt und Grossbritannien wieder zu alter Glorie der Selbständigkeit und Unabhängigkeit geführt hat. Jetzt steht sie (und die Partei) vor einem Scherbenhaufen…

Stadler Rail – Rigi Bahnen bestellen neues Rollmaterial: sechs neue Triebzüge. Sollen im Frühjahr 2021 in Betrieb genommen werden.

Peking – warnt alle Währungsspekulanten: «Ihr werdet grosse Verluste erleiden, wenn ihr den Yuan shortet.» Schweizer Devisenhändler: «Die sind ja im Zitterclub, wenn sie eine solche Warnung/Drohung ausgeben müssen.» Peking weiter: «Wir lassen uns von den USA nicht mehr weiter mit Tarifen und Sanktionen plagen!»

Japan – Präsident Trump auf Staatsbesuch in Japan. Hauptthemen Nordkorea, Japan/US-Handel und Militär. Trump hat heute früh den neuen japanischen Kaiser Naruhito - als erster ausländischen Staatschef - getroffen.

Autoindustrie – Fiat-Chrysler in fortgeschrittenen Diskussionen mit Renault für einen Zusammenschluss. Würde den 3.grössten Autokonzern der Welt schaffen. Geplant ist eine holländische Holdinggesellschaft. «Diskussionen sind fortgeschritten»…

Bär – JP Morgan senkt Kursziel auf 51 (52), bleibt aber bei übergewichten, «vergleichsweise tief bewertet, Dividendenrendite von 4,4 Prozent attraktiv…»

Bitcoin – 8607 (9352/8565).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai plus 1,1pc, Seoul minus 0,2pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney flat. Dollar 1.0037, Euro 1.1242, CNY 6.8932, Gold 1287, Silber 14.61, Erdöl 68.75.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung aber keine Renner: UBS plus 0,6pc, Swatch exDiv. Minus 2,6pc, übrige Titel freundlich, GAM gute Nachfrage, Volatilität im Tagestrend angesagt (EU-Abstimmungen). Amerikanische Indikationen durchzogen.

Tendenz - DAX plus 62 Punkte. SMI vorbörslich plus 78 Punkte. Dow Jones Futures plus 38 Punkte.