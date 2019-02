US/China-Verhandlungen im Fokus!

Wall Street – die Augen sind voll auf China-Gespräche gerichtet. Um vom bisherigen «Seilziehen» abzulenken nimmt sich Trump wieder mal die EU und deren Autoimporte vor. Da beisst er zusehends auf Granit, die EU hat ihm klar Retourkutsche «versprochen». Und das könnte ihm Wählerstimmen kosten…

UBS – französisches Urteil «reine Wegelagerung und Räuberei» sind die internen Kommentare. Andere Kommentatoren sprechen von «Wild-West-Methoden». UBS erhebt Einspruch gegen Urteil, das wird durch alle Instanzen durch ein jahrelanges Gezeder geben! Inzwischen ist für UBS-Aktien eine Berg- und Talfahrt angesagt.

FED – erklärt, es wolle bei möglichen Zinserhöhungen «grösste Zurückhaltung» üben.

Trump-Russland-Untersuchungen – Gerüchte in Washington mehren sich, wonach Mueller seinen Bericht schon in der kommenden Woche vorlegen könnte!

China/USA – heute weitere Verhandlungen in Washington. Beide Seite geben sich (etwas plötzlich) «friedlich» und reden von einer möglichen, grundsätzlichen Verständigung (noch ohne Details). Börsen reagieren nachbörslich freundlich(er).

Credit Suisse – Im US District Court in Manhattan (die als « scharf» bekannte Richterin Lorna Schofield) lässt Klagen von US-Institutionellen wegen Abschreibungen auf Bonds zu. Da kommen Riesenklagen auf Credit Suisse zu.

Brexit – einmal mehr in Brüssel abgeblitzt, und die Zeit drängt. Nächste Rangelei im Unterhaus angesagt. Etwas Hilflosigkeit auf beiden Zeiten, klassischer «Mexican Standoff» (beide stehen sich mit gezogenen Pistolen gegenüber und neutralisieren sich dadurch). Entscheidende Abstimmung am 27. Februar im Parlament. Theresa May will vorher noch ein letztes Mal nach Brüssel gehen, um eine brauchbare «Last-Minute»-Lösung zu erreichen…

Sunrise 5G – führt Mitte März Versuche mit 100 ausgewählten Kunden mit 5G-Netz durch. Wird hohe Beachtung haben. Gleichzeitig wird grosse 5G-Kundenoffensive gestartet!

Swiss Re – 2018: Gewinn USD 421 Millionen, Dividende CHF 5.60 (5.00). Trotz höheren Schadenzahlungen (diverse Katastrophen). Weiterer Aktienrückkauf in Planung.

BCV – Banque Cantonale Vaudoise mit gutem 2018-Ergebnis: Gewinnn plus 9pc auf CHF 350 Millionen. Dividende wird um zwei Franken auf CHF 35 erhöht. Moody’s und Standard & Poors bestätigen Ratings AA und Aa2 mit stabilem Ausblick.

GAM – 2018:Riesenverlust 929,1 Millionen Franken, weiterer Rückgang der verwalteten Vermögen, massive Goodwill-Abschreibungen 883,4 Millionen Franken.

Daetwyler – UBS nimmt Kursziel marktbedingt auf 183 8303) zurück, ist aber jetzt für kaufen, strukturelles Wachstum im Gesundheitsgeschäft erwartet.

Aryzta – UBS geht auf 1.26 (1.40) zurück und gibt sich neutral.

Surveillance – Berenberg Bank senkt auf 2350 (2600) mit Halteempfehlung.

SIG Combiblock Group – Goldman Sachs erhöht leicht auf 14.50 (14) aber mit Kaufempfehlung.

UBS – DZ Bank senkt Kursziel leicht auf 14.30 (15), empfiehlt aber Kauf auf diesem Niveau.

Bitcoin – 3925 (4597/3792).

Ferner Osten –Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,3pc, Shanghai minus 0,3pc, Singapur plus 0,6, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc (Rohstoffe haussieren teilweise), Dollar 1.0015, Euro 1.1357, CNY 6.7087! Gold 1338, Silber 15.98, Erdöl 67.14.

Tokio – Einkäufer-Index 58.5 (50.3) zeigt, dass Industrie-Produktion an Momentum verliert.

Vorbörse – Stimmung gehalten, aber wenig Umsatz: Swiss Re plus 0,7pc, Straumann minus 0,5pc, GAM minus 1,9pc, restliche Titel (gut) gehalten, aber weiter Tages-Volatilität angesagt.

Tendenz – Footsie plus 11 Punkte, DAX plus 43 Punkte, CAC plus 14 Punkte, SMI plus 13 Punkte, Dow Jones Futures plus 59 Punkte.