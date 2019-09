Verstärkte Zuversicht China-USA Zwischendeal!

UNO – «Überraschung»! – Präsident Trump tauchte – allen bisherigen Absagen zum Trotz – an der UN-Eröffnungssitzung auf! Und blieb gerade mal 15 Minuten. Hatte er noch auf ein «Zufallstreffen» mit der iranischen Spitze gehofft?

Zurich – Kommt die Zürich Versicherung bei den Reiseversicherungen (Insolvenzversicherung) zum grossen Handkuss?

Wall Street – Hinter den Kulissen verstärkte Zuversicht, dass mindestens ein Teil-Agreement den Handelsstreit China/USA entschärfen werde. Beide Seiten offensichtlich an einem ersten Deal interessiert. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärt Fortsetzung der Handelsgespräche in Kürze. Börsen daraufhin entspannt und erstmals leicht positiv. Ferner Osten heute früh gut gehalten mit freundlichem Unterton, das hilft Wall Street.

UBS – plant mit der brasilianischen Banco do Brasil eine Joint Venture: Gründung «der führenden Investmentbank Lateinamerikas.»

E-Autobatterien – ist das der endgültige Durchbruch? Chinesische Agentur XINHUA meldet ¨, dass chinesische Forscher an einer Batterie arbeiten, (Lithium-Ionen), die das Potenzial hat, elektrische Vehicle für <über Million Meilen»> anzutreiben.»

VW – eröffnete gestern Batteriezellenfabrik in Salzgitter. Klarer Konkurrenzvorsprung!

Cembra Money Bank – UBS geht auf 100 (91) neutral.

Sonova – Deutsche Bank Kursziel 264 (280) kaufen.

Schindler – Goldman Sachs 233 (231) neutral.

Polyphor – Deutsche Bank senkt Kursziel massiv auf 6 (16) halten.

Bitcoin – 9768 (10073/9580).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney flat, Dollar 0.9906, Euro 1.0886, CNY 7.1132, Gold 1521, Silber 18.50, Erdöl 64.39.

Vorbörse – freundliche Stimmung, Entspannungsrallye?, gefragt ABB, Adecco plus 0,4, UBS plus 0,5pc, CSGN alle plus 0,4pc, Oerlikon, Ascom, Helvetia plus 0,4pc, alle anderen Titel leicht im Plus bis freundlich. Volatilität wird dominant sein.

Tendenz - Footsie plus 19 Punkte, DAX plus 23 Punkte, CAC plus 16 Punkte. SMI vorbörslich plus 41 Punkte, Dow Jones Futures plus 64 Punkte.