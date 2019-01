Verunsicherung an allen Fronten hält an.

Brexit – «das Puff ist total» lässt mich ein Schweizer Freund und Banker in London wissen. «Soll sich noch einer auskennen, was die Parlamentarier eigentlich wollen.» Quintessenz: Keine Brexit-Verschiebung, aber Theresa May wird nach Brüssel zu Nachverhandlungen (Irisches Grenzproblem) geschickt. EU winkt bereits ab. Parlament bleibt zerstritten.

China/USA – heute beginnen in Washington die Verhandlungen: «es geht um die Wurst…»

Wall Street – minus 146 tiefst, Schluss plus 51,74. Nasdaq hingegen schwach bis zum Schluss, minus 57.39.

FED – heute Abschluss Zweitagessitzung. Zinsentscheid erwartet, Powell-Aeusserungen werden mit Spannung erwartet.

Venezuela – US drehen Geldhahn ab, Maduro knickt ein, man spricht jetzt doch von Neuwahlen. Armee-Haltung bleibt Angelpunkt.

Apple – Dezember Quartal: China-Einkünfte minus 27pc! Gewinn pro Aktie $4.18 (3.89) Aktie 160 plus 5.

Novartis – Umsatz 51,9 Milliarden Dollar, Dividende CHF 2.85 (2.80). Alles nach Analystenerwartungen. Leichte Zuversicht fürs 2019.

Lonza – 2018 Umsatz 5,5 Milliarden, Dividende unverändert CHF 2.75.

Emmi – 2018 Umsatz 3457 Millionen.

Roche – stellt Studien zu Alzheimer-«Crenezumab» ein!

Rieter – Umsatz 2018: plus 11pc auf 1075 Millionen Franken. Bestellungseingang aber minus 17pc. Abschlusszahlen am 13. März.

CH-Konjunktur – 09:00 KOF Konjunkturbarometer

Nestlé – Goldman Sachs Kursziel 97 (95) kaufen, SocGen 95 kaufen.

Zurich – Jefferies reduziert Kursziel leicht auf 310 (321) halten.

Flughafen Zürich – HSBC 165 (160) halten.

Landis+Gyr – UBS 62.50 (58) neutral, Morgan Stanley 60 untergewichten.

Richemont – ZKB bestätigt marktgewichten.

Molecular Partners – Credit Suisse geht auf überdurchschnittlich (neutral) mit neuem Kursziel 23 (17).

Ferner Osten – Tokio minus 0,5pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,2pc , Dollar 0.9962, Euro 1.1384, CNY 6.7128! (6 Monats Höchstkurs), Gold 1315, Silber 15.94! Erdöl 61.30.

Japan – Consumer Confidence Index weiter schwach 41,9 (42,7), war mit 42.7 erwartet worden.

Bitcoin – 3402 (4097/3357).

Vorbörse – SMI minus 35 Punkte: Swatch und Richemont plus 0,4pc, Roche minus 0,8pc, Novartis minus 1,1pc, Lonza minus 2,1pc, Kudelski plus 1,9pc, L+HG plus 1,4pc, MS minus 0,9pc, Rieter minus 2,1pc. restliche Titel generell leichter gestellt, Volatilität wird anhalten.

Tendenz - Footsie plus 113 Punkte, DAX minus 21 Punkte (Siemens-Ausweis verstimmt) , CAC plus 45 Punkte, SMI minus 47 Punkte, Dow Jones Futures plus 11 Punkte.