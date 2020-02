Verunsicherung hält auch nach langem Wochenende an - Apple-Umsatzwarnung verstimmt!

Wall Street – Trader nach dem langen Wochenende zurück. Vorerst mit grosser Zurückhaltung.

DAX – mit neuem Höchstkurs – «zu viel Cash liegt herum» höre ich aus Frankfurt.

Novartis – erhält von der EU Zulassung für «Beovu» gegen AMD-Krankheit.

Straumann – 2019: Umsatz 1,6 Milliarden Franken, ein Plus von 17pc, mit Zuwachs in allen Bereichen. Reingewinn CHF 308 (324), Gewinn pro Aktie (unverwässert) 19.30 (20.30), Dividende CHF 5.75 (5.25), «verstärkter Fokus auf digitales und kieferorthopädisches Geschäft und digitale Transformation.»

Apple – Coronavirus bringt Umsatzwarnung, stutzt Wachstumsziele!

Phoenix Mecano – 2019 konjunktureller Gegenwind : Nur Zukäufe brachten Wachstum. Gewinn deutlich eingebrochen. Reingewinn nach provisorischen Zahlen um 60 Prozent auf rund 14 Millionen Euro eingebrochen. Provisorische Zahlen!

Sonova – weiter auf Wachstum getrimmt, aber freiwilliger Rückruf bei US-Tochter Advanced Bionics bringt grosse Kosten. Trotzdem erwartet Sonova fürs ganze 2019/2020 weiteres Umsatzwachstum von 9-11 Prozent und einen EBITA-Anstieg von 14-17 Prozent.

Mobilzone – Research Partners 13.50 kaufen, attraktive Dividendenrendite und starke Marktposition in Deutschland.

Credit Suisse – IR Research geht auf 13 (11.50) verkaufen.

Bitcoin – 9797 (9825/9631). Enger Markt.

Ferner Osten - Tokio minus 1,4pc, Hongkong minus 1,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 1,5pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9802, Euro 1.0630, CNY 7.0029, Gold 1586, Silber 17.85, Erdöl 57.08.

Vorbörse – leichter, nachgebend: im Plus LafargeHolcim plus 0,3pc, Sonova plus 0,6pc, Fischer-Namen plus 0,3pc, Straumann plus 0,1pc, leichter ABB, Adecco und UBS je minus 0,5pc, VIF minus 0,7pc, Inficon minus 0,9pc, Basilea minus 1,4pc, AMS minus 2,9pc. die übrigen Titel knapp gehalten oder nachgebend, wie immer volatil.

Tendenz - Footsie minus 55 Punkte, DAX minus 87 Punkte, CAC minus 35 Punkte. SMI vorbörslich minus 47 Punkte, Dow Jones Futures minus 114 Punkte.