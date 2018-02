Verunsicherung lähmt Initiativen!

FED-Chef Powell - Gestern vor dem Kongress:. Interessante aber "falkenartige" Äusserungen: gab erste positive Signale an die Republikaner, liess sich aber nicht auf deren Positionen festlegen. Er sucht klar die politische Balance, lässt sich aber weder vereinnahmen noch auf deren Positionen festlegen. Offensichtlich will er die Unabhängigkeit des FED wieder stärken. Die Börse reagierte vorerst erstaunt, verwirrt und verunsichert. Wall Street stand gestern klar im Banne der Powell-Präsentation.

Weisses Haus - Das ist mehr als nur ein Tritt ans Schienbein von Trump: Schwiegersohn Jared Kushner ist vom Zugang geheimer Informationen weiter gesperrt worden: "Top-Security-Clearance not granted".

Wall Street - CH-Aktien: besser Geberit, Credit Suisse, leichter Adecco, UBS, nachgebend ABB, Roche, Baer, Logitech, Zurich, schwächelnd LafargeHolcim, Lonza, Swiss Re, Givaudan, Nestlé, Novartis, Swatch, Swisscom und Richemont.

Bitcoin - 10788.

APG - 2017: Umsatzrückgang wegen reduzierten Werbeinventars. Aber Rentabilität im operativen Geschäft auf hohem Niveau. Nettoergebnis minus 3,5pc auf CHF 50,7 Millionen Franken. "Starke Bilanz" ermöglicht Ausschüttung der regulären Dividende von CHF 12 Franken plus eine Sonderdividende von weiteren CHF 12 Franken. Digitalisierung auch in der Werbung ist zentral fürs 2018. Zuversicht herrscht!

Sulzer - 2017: Bestellungseingang organisch plus 2pc, mit Akquisitionen plus 12pc. Nettogewinn, den Aktionären zustehend 83,2 Millionen Franken (59,0), ein Plus von 41pc! Unverwässerter Gewinn je Aktie CHF 2.44 (1.73). Dividende bleibt unverändert bei CHF 3.50 je Aktie. Ausblick 2018: weitere, allmähliche Erholung am Öl- und Gasmarkt. Sparprogramm wird weiter durchgezogen. Zuversicht für weiteres Wachstum.

Kühne + Nagel - 2017: deutlich höherer Umsatz und Reingewinn. Im Rahmend der Analystenerwartungen. Dividende wird aufgestockt.

Georg Fischer - 2017: "Wachstumsziel deutlich übertroffen". Konzernumsatz plus 11pc. Gewinn pro Aktie stieg auf CHF 62 )53), Dividende wird auf CHF 23 (20) erhöht. Zuversicht fürs 2018, weiteres Wachstum angestrebt und angesagt.

Intershop - 2017: gutes Geschäftsjahr, Reingewinn CHF 63,5 Millionen Franken, entspricht CHF 31.76 pro Aktie. Dividende wird von 20 auf 22 Franken erhöht. Zuversicht für 2018.

Valora - 2017: unveränderte Dividende CHF 12.50, wird aus Kapitalreserven ausgeschüttet. Fürs 2018 leichte Verbesserung der Erträge erwartet.

Roche - EU-Kommission erteilt ok für Marktzulassung von "Memilibra" (Hämophilie).

Swiss Life - Notenstein 385 (370) kaufen, UBS 375 (365) kaufen, Baader Helvea sieht gar 405 (395) kaufen.

Basilea - Bär bestätigt 88 kaufen, BaaderHelvea kaufen bis 93, BKB gar übergewichten bis 95.

PSP - BNP senkt auf 86 (88) unterdurchschnittlich, Morgan Stanley wiederholt untergewichten 84, UBS gibt sich bei 95 neutral.

Givaudan - Barclays senkt auf 1930 (1950) mit untergewichten!

Nestlé - Jefferies senkt Kursziel auf 81 (83) mit Halteempfehlung.

Ferner Osten - Tokio minus 1,4pc, Hongkong minus 1,5pc, Schanghai minus 1,0pc, Seoul minus 1,2pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney minus 0,7pc. Dollar 0.9403, Euro 1.1503, CNY 6.3287, Gold 1319, Silber 16.40, Erdöl 66.49.

Optionen/Vorbörse - Nach schwächerem New York und nachgebenden Kursen im Fernen Osten wird auch die Schweiz vorerst leichter tendieren. Einzig Roche etwas besser. Händler melden allgemeine Zurückhaltung, Obwohl viele Gewinnausweise für 2017 veröffentlicht werden und ein durchschnittlich gutes Bild zeigen.

Tendenz - Footsie minus 63 Punkte, DAX minus 60 Punkte, CAC minus 29 Punkte. SMI vorbörslich minus 51 Punkte, Dow Jones Future minus 9 Punkte.