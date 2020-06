Verwirrliche Meldungen aus dem Weissen Haus - aber Börse versuchts nach oben!

Peking/Washington – Aufregung, nachdem US-Handelsberater (Trade Advisor) Navarro am Fernsehen erklärte, «The deal is over.» Er korrigierte sich kurz darauf selber, und Präsident Trump doppelte nach: (Trump Tweet: The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement) « Der Deal mit China ist weiter voll intakt. Wir sind hoffnungsvoll, dass sie (Peking) die eingegangenen Abmachungen einhält.»

Brexit – signalisiert London «versteckt» Kompromissbereitschaft?

Arbeitslosigkeit CH – die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Und erhöhen ihren Personalbestand!

Wall Street – Futures bisher «abwartend». Aber nach China-Unsicherheit heute bessere Kurse erwartet, wenn auch nur kurzfristig. Trump geht heute weiter auf Tour, stösst teilweise auf Maskenpflicht, an die er sich nicht halten wird. Er versucht aber, wieder Struktur in seinen Wahlkampf zu bringen. Tageslaunen und Tagesnews werden bestimmend sein!

Bellevue Group – korrigiert den Konzerngewinn 2019 von 11,4 Millionen auf 14 Millionen Franken. Dividendenverbesserung?

Roche – Oddo Securities 390 (375) kaufen!

Novartis – ZKB bleibt bei übergewichten, Oddo senkt leicht auf 97 (98) kaufen.

Basilea – Baader-Helvea bleibt bei 52 abbauen.

UBS – Citigroup 15.50 (14.50) kaufen!

Credit Suisse – Citigroup 15.50 (14.30) kaufen!

Lonza – Jefferies geht massiv auf 590 (420) kaufen! ZKB marktgewichten!

Swatch – Deutsche Bank 145 (150) halten.

Swiss Re – Berenberg Bank 99 kaufen!

Bitcoin – 9620 (9722/9606), ruhig.

Ferner Osten - Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney plus 0,8pc, Dollar 0.9473, Euro 1.0671, CNY 7.0790, Gold 1752, Silber 17.72, Erdöl 42.85.

Vorbörse – gut gestimmt: Lonza plus 1,6pc, Swiss Life und Swiss Re plus 1,1pc, Surveillance und Geberit plus 0,4pc, Dufry plus 1,1pc, Aryn flat, die anderen Titel meist freundlich, teilweise fester. Volatilität wird heute voll da sein.

Tendenz - Footsie plus 35 Punkte, DAX plus 113 Punkte, CAC plus 30 Punkte. SMI vorbörslich plus 83 Punkte, Dow Jones Futures minus 4 Punkte.