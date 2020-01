Viele Unsicherheiten fördern aktuelle Trendlosigkeit!

WEF – Trump wird nun definitiv erwartet. Politische Beobachter sind aber noch misstrauisch. Zu viele Unsicherheiten spielen mit.

Washington – Capitol Hill beschliesst Resolution, wonach Präsident Trump keine kriegerischen Handlungen gegenüber Iran vornehmen kann ohne vorherigen Beschluss/Zustimmung des Parlaments. Präsident Trump gibt sich erzürnt und wütig, weil es seinen Manövrierraum einschränke.

Iran/Ukraine/USA – der Absturz des ukrainischen Flugzeugs wird immer mehr «unglücklichem/missverständlichem» Abschuss von zwei iranischen Boden/Luftraketen zugeschrieben. Grosse Konfusion, wird zum Pressemittelpunkt der ganzen westlichen Welt. Dankbare Story, um auf alle Seiten «abgeklopft» zu werden. Wird sicherlich die Schlagzeilen der kommenden Tage und Wochen beherrschen.

Basilea – meldet für 2019 über der Guidance liegenden Gesamtumsatz. Zeigt sich optimistisch, da auch «Cresemba» und «Zevtera» Beiträge über den bisherigen Erwartungen zeitigen.

Seco – Arbeitsmarktdaten Dezember 2019: 2,5pc. Zeigen, dass sich «…der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung befindet.» Und was besonders erfreulich ist: «dies wirkt sich direkt auf die Arbeitslosenversicherung aus: Ende 2019 war der Fonds vollständig entschuldet..!»

Wall Street – derzeit völlig politisch beherrscht. Tagesnews und Tageslaunen bestimmen den Trend. Die Börsen wollen zwar nach oben, aber…

Sika – Vontobel bleibt bei 167 halten, Bär bei 170 halten, Kepler Cheuvreux gar 180 halten. Jefferies bleibt bei 206 kaufen, SG Securities 195 kaufen.

Nestlé – BNP Paribas ist für untergewichten.

Kühne + Nagel – BNP Paribas geht auf neutral zurück, Barclays passt auf 140 (130) an, ist aber für untergewichten.

SIG Combibloc – Research Partners geht auf halten zurück, Kursziel 15 wurde übertroffen.

Roche – UBS 350 (328) kaufen!

Adecco – JP Morgan nimmt Abdeckung wieder auf, sieht 70 mit übergewichten.

Bitcoin – 7726 (7852/7711).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,9pc (Wahlen im Gange, Resultate Samstagabend), Singapur plus 0,1pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9728, Euro 1.0808, CNY 6.9306, Gold 1550, Silber 17.88, Erdöl 65.33.

Vorbörse – leicht besser, teils freundlich: Adecco plus 1,1pc, UBS plus 0,3pc, ABB plus 0,3pc, Basilea plus 2,3pc!, IDIA plus 1,5pc, restliche Titel meist freundlich aber noch geringe Umsätze, Volatilität wie immer.

Tendenz - Footsie plus 32 Punkte, DAX plus 37 Punkte, CAC plus 12 Punkte. SMI vorbörslich plus 36 Punkte, Dow Jones Futures plus 78 Punkte.