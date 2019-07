Vorerst Erleichterung - aber Probleme bleiben!

USA vs. Welt – Burgfrieden mit Peking. Angedrohte Tarife werden verschoben, aber schon bestehende Zölle bleiben. Verhandlungen sollen wieder aufgenommen werden, Huawei-Auflagen werden entschärft, dafür kauft Peking wieder Agrarprodukte im grossen Stil. Für viele Beobachter vorerst nur eine Verlängerung der Zündschnur, weil nichts Konkretes beschlossen wurde.

Nordkorea – Freund Kim und Trump lieben sich wieder. Aber noch wenig Konkretes. Keine Atomabrüstungsgespräche. Trump weist Besuch von nordkoreanischem Boden in der DMZ Demilitarisierte Zone als grossen Erfolg aus. Jetzt will er sich wieder dem Iran «zuwenden». Hier ist er mit seinen Annäherungsversuchen bisher auf schnöde Ablehnung gestossen.

Wall Street – vorbörsliche Angaben lassen vorerst auf einen Spurt schliessen.

Mercosur/EU – Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten endlich unter Dach. Verhandlungen dauerten fast 20 (!) Jahre. Schweiz muss schauen, wie es die EFTA-Schlaufe noch umschiffen kann. Bundesrat ist gefragt.

OPEC – Meeting in Wien startet heute. Grosse interne Divergenzen. Weitere Drosselungstendenzen sichtbar.

Deutsche Bank – CNBC spricht von guten Quellen, die von bis zu 20 000 Entlassungen wissen wollen.

BASF – will Bauchemie verkaufen, Lafarge jetzt im Rennen um die Milliardensparte!

Novartis – meldet, Wirksamkeit «Aimovig» (Migräne) durch Langzeitdaten untermauert!

Swatch Group – Kepler Cheuvreux bleibt bei 330 kaufen.

Richemont – Kepler Cheuvreux bleibt bei 90 kaufen.

Sensirion – JP Morgan bleibt bei 43 neutral, schleppende Nahfragebelebung, senkt Gewinnschätzungen um 39pc!

Swiss Life – UBS 485 (470) gibt sich neutral.

Cembra Money Bank – Vontobel bleibt bei kaufen mit Kursziel 107.

Bitcoin – 11080 (12480/10805).

Ferner Osten - Tokio plus 2,1pc, Hongkong minus 0,1pc (weiterer Grossprotest erwartet), Schanghai plus 2,1pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 1,4pc, Sydney plus 0,4pc. Dollar 0.9835, Euro 1.1146, CNY 6.8461, Gold 1384, Silber 15.14, Erdöl 66.49.

Vorbörse – gut gestimmt, praktisch alle Werte im Plus notiert. Besonders fest Swatch und Lonza plus 1,6pc, Richemont plus 1,5pc, Cembra plus 2,3pc, Dufry plus 2,2pc. AMS, Basilea und UBX plus 1,8pc, DHSH plus 1,6pc.Volatilität weiter beachten. Kurzfristige Meldungen und Tageslaunen werden mitbestimmen.

Tendenz - Footsie plus 63 Punkte, DAX plus 189 Punkte, CAC plus 58 Punkte. SMI vorbörslich plus 120 Punkte, DJ Futures plus 278 Punkte!