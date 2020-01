Vorerst Erleichterung nach energischen Peking-Massnahmen im Virus-Bereich.

Wuhan Coronavirus – fünf Gross-Städte unter Quarantäne – 30 Millionen Leute quasi «eingeschlossen». Erster Fall in Singapur, weitere Fälle in Hongkong registriert. Peking hat alle Veranstaltungen zum kommenden Chinesischen Neuen Jahr abgesagt/verboten. WHO weigert sich weiter, eine weltweite Seuchen-Warnung rauszugeben. Will zuerst noch mehr Angaben haben, obwohl jetzt zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass sich das Virus leicht von Mensch zu Mensch übertragen lässt. Zur Erinnerung: «Vorgänger» SARS steckte 8089 Menschen weltweit an, 774 Todesfälle (am meisten in China), beeinflusste GDP-Wachstum 2003 zwischen 0,8 und 2pc!

Wuhan Coronavirus II – Bundesrat am WEF: «Wir (die Schweiz) sind gut gerüstet und bereit.» Ohne Detailangaben…

WEF – geht heute zu Ende – einzelne Fazits werden überall übers Wochenende gezogen. «Viel geredet, wenig erreicht», Trump dominierte klar die Szene während seines 32-stündigen Aufenthalts. Sein «Versprechen» sich die EU als Nächste zur Brust zu nehmen sorgt für entsprechende Unruhe und Nervosität!

EZB – die Zinsen bleiben vorerst unverändert. Bank will geldpolitische Strategie überprüfen?!

Wall Street – hohe Nervosität bleibt, Tagesnews (China-Virus und Impeachment) werden Markt dominieren.

Givaudan – Umsatz CHF 6,2 Milliarden, plus 5,8pc, Dividende CHF 62, 19. Ununterbrochene Dividendenerhöhung seit der Kotierung der Aktie an der Börse in 2000! Aber Erwartungen der Analysten bei der Profitabilität verfehlt.

SFS Group – Umsatz zwar höher, aber nur dank Zukäufen. Betriebsgewinn leicht rückläufig.

VP Bank – die liechtensteinische Bankengruppe erwartet für 2019 einen deutlich höheren Konzerngewinn von CHF 74 Millionen gegenüber CHF 54,7 Millionen im Vorjahr. Detailabschluss am 10. März!

Helvetia – Übernimmt Mehrheit an der spanischer Caser-Gruppe. Will damit Europa-Geschäft weiter ausbauen.

Credit Suisse – Citigroup erhöht auf 18.30 (16.50) kaufen !

UBS Group – Citigroup geht auf 15.30 (14.80) kaufen!

Nestlé – Jefferies senkt auf 107 (118) halten.

Swiss Re – Barclays 119 (113) übergewichten.

Richemont – Citigroup 74 (75) neutral.

Aryzta – UBS 0.95 (0.80) bleibt aber neutral.

Interroll – UBS 1300 (1340) verkaufen.

Bitcoin – 8300 (8417/8279). Enger Markt, unterdurchschnittlich Umsätze.

Ferner Osten – Börsen in China geschlossen, Tokio plus 0,1pc, Hongkong kurze Session vor Chinesischem Neujahr, Schluss plus 0,15pc, Schanghai minus 2,8pc, Seoul minus 0,9pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney flat, Dollar 0.9703, Euro 1.0721, CNY 6.9274, Gold 1562, Silber 17.79, Erdöl 62.32.

Vorbörse – SMI gut gestimmt – Adecco, UBS, ABB plus 0,9pc, Credit Suisse plus 0,8pc, Roche minus 0,4pc, Givaudan minus 1,2pc, SFS minus 0,8pc restliche Titel freundlich, Volatilität zum Wochenende bleibt hoch.

Tendenz - Footsie plus 48 Punkte, DAX plus 97 Punkte, CAC plus 39 Punkte. SMI vorbörslich plus 46 Punkte, Dow Jones Futures plus 21 Punkte.