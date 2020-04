– Vorerst klare Entspannungs- und Erleichterungsrallye – hohe Volatilität und Tagesnews/-Launen!

CH-Corona – Bundesrat lockert in drei Stufen. Wenn und Aber zuhauf. Keine Restaurantöffnungen, keine Grossveranstaltungen. Begeisterung bei der Bevölkerung und Parteien hält sich in Grenzen.

USA-Virus – Präsident Trump gibt dreistufige «Freigabe» bekannt. (Über-) gibt den Gouverneuren die Aufgabe, in deren State «das Nötige» zu veranlassen: «Reopening the Economy». Diese «Entspannung» belebt die Börsen, vor allem an der Wall Street grosses Aufatmen. Das wird ein interessantes und lebhaftes Wochenende geben, auf der politischen und wirtschaftlichen Seite!

Lonza – gut gestartet ins 2020. Nettoumsatz 1.Q. plus 7,4pc auf CHF 1,64 Milliarden.

Roche – Diagnostics-Sparte arbeitet an Test zum Nachweis von Corona-Antikörpern!

Gilead – «Remedesivir» zeigt gemäss Studie Universitätsklinik Chicago schnelle Fiebersenkung und einen Rückgang der Symptome, sodass fast alle Patienten in weniger als einer Woche entlassen werden konnten. Aktie sprang um 16pc.

Swatch – GV kürzt Dividende, statt CHF 8 sollen nur noch CHF 5,50 pro Inhaber ausgeschüttet werden, Namen CHF 1.10 statt 1.60.

US Banken – alle leichter, alle mit beachtlichen Rückstellungen wegen Kreditrisiken!

US Arbeitslosigkeit – weiter das grosse Sorgenkind – divergierende Zahlen.

Flughafen Zürich – lässt Dividende fürs 2019 ausfallen!

Temenos – Bryan Garnier 119 (113) neutral.

Inficon – Research Partners 650 halten (kaufen).

Barry Callebaut – Baader-Helvea passt auf 1960 (2300) an, ist für zukaufen.

LafargeHolcim – UBS 44 (51) aber mit kaufen (neutral).

Zur Rose – Berenberg Bank 200 (205) kaufen.

Kühne + Nagel – Deutsche Bank 120 (140) verkaufen (halten).

Bitcoin – 7092 (7130/6488).

China – 1.Q. 2020 BSP Wachstumsrückgang minus 6,8pc im Vorjahresvergleich. Erstmalig seit 1992! (damals begannen die offiziellen Zählungen). Aber eine scharfe Erholung fürs 2.Q. erwartet, da die Wirtschaft wieder auf Touren kommt.

Ferner Osten - Tokio plus 3,1pc, Hongkong plus 2,4pc, Schanghai plus 1,0pc, Seoul plus 3,0pc, Singapur plus 1,1pc, Sydney plus 1,0pc, Dollar 0.9679, Euro 1.0525, CNY 7.0785, Gold 1708, Silber 15.39, Erdöl 28.27.

Vorbörse – bockfest – Lonza plus 4,0pc, ABB, UBS plus 3,2pc, Adecco plus 3,1pc, Roche plus 3,0pc, Basilea plus 3pc, Flughafen minus 0,3pc, Sulzer exD minus 3,7pc, restliche Titel alle im Plus. Volatil…

Tendenz - Footsie plus 132 Punkte, DAX plus 350 Punkte, CAC plus 129 Punkte. SMI vorbörslich plus 225 Punkte, Dow Jones Futures plus 786 Punkte.