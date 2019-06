Vorerst orientierungslose Volatilität!

Wall Street – wird heute politisch hin- und hergerissen nervös agieren. Futures zeigen auf bessere Eröffnung.

China/USA – Trump heizt Stimmung für Treffen mit Xi am Samstag in Osaka an: «Falls es nicht zu einer Einigung kommt, habe ich bereits Plan B bereit…» Der soll ein «weicheres und ein härteres» Vorgehen beinhalten meldet Washingtoner Presse. Märkte reagieren heute früh entsprechend. Eine «Softversion» - Strafzölle gegen China könnten vorerst reduziert werden, die härtere Version erhöht Strafzölle auf noch mehr chinesischen Importen. Trump hat vorerst Ziel erreicht, dass alle Beteiligten verunsichert sind und er die Initiative behält. Dealmaking in extremis oder Zuckerbrot und Peitsche?

China/USA 2 – Xi Jinping bereits in Osaka eingetroffen, kluger Schachzug, so früh zu kommen und gleich mit den Japanern zu reden!

Flughafen Zürich – APG/SGA wird ab 1. Januar 2020 exklusive Vermarktungspartnerin. HSBC erhöht Kursziel leicht auf 185 (180) aber nur mit Halteempfehlung.

Carlo Gavazzi – 2018/2019 – Umsatz 155 Millionen Franken (146.9), starke Reingewinnzunahme 10,7 (8,4) Millionen Franken, ein Plus von 27,4pc. Dividende CHF 12 Inhaber und CHF 2.40 Namen. Zuversicht fürs laufende Jahr hält an.

Dormakaba – will die kalifornische Alvarado Manufacturing Co. erwerben. Ein führender Hersteller von physischen Zutrittslösungen wie Sensorschleusen, Zutrittseinrichtungen und Drehkreuzen. Würde US-Geschäft massiv verstärken und ausweiten. Erst Grundsatzvereinbarung unterzeichnet.

Valora – Baader-Helvea senkt auf verkaufen (halten) 242 (266). Investorentag offenbarte gedämpfte Gewinnerwartungen und höheren Investitionsbedarf – Gewinnschätzungen werden zurückgenommen.

Bitcoin – 12648 (13543/12247), grosse Umsätze.

Ferner Osten - Tokio plus 1,1pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9808, Euro 1.1133, CNY 6.8809, Gold 1406, Silber 15.22, Erdöl 66.24.

Vorbörse – gute Grundstimmung, Lonza plus 1pc, Swiss Re plus 0,7pc, AMS., VAC, UNBX und Doka (dormakaba) plus 0,7pc, Kudelski plus 0,3pc, hingegen Valora minus 2,3pc, Landis und Gyr heute exDiv, restliche Titel gut gehalten, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie plus 6 Punkte, DAX plus 48 Punkte, CAC plus 13 Punkte. SMI vorbörslich plus 26 Punkte, DJ Futures plus 66 Punkte.