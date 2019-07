Vorsichtiges Lavieren!

US-Börsen - heute Unabhängigkeitstag. Trump lässt Militärparade abrollen. Nennt selber Macron und die letzte französische Militärparade auf den Champs Elysees als Idee (Vorbild). Die lässt sich aber auf die Schnelle nicht toppen.

Wall Street – alle drei Indices auf neuem Höchstkurs: S&P 2995.82, (nur noch einen Hauch von der «Dreamline» 3000 entfernt!), Dow Jones 26966.00, Russell 1572.12. Hoffnung auf Zinssenkung FED beflügeln.

Wall Street II – US Börsen heute geschlossen.

LafargeHolcim – Deutsche Bank 587 (59) kaufen.

Sika – Jefferies 192 (166) kaufen, erwartet Beschleunigung des Wachstums.

Credit Suisse – UBS 14.80 (15) kaufen.

UBS – JP Morgan 14.50 (15) übergewichten.

Basilea Pharma – Nordic Investment Bank starte mit 53 kaufen, Cantor Fitzgerald startet übergewichten 73!

Bitcoin – 11661 (12204/11581).

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong flat, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9853, Euro 1.1131, CNY 6.8711, Gold 1415, Silber 15.26, Erdöl 63.14.

Vorbörse – freundlicher Grundton, aber noch fast keine Abschlüsse. Wall Street-Anstellungen fehlen. Dafür weiter Volatilität und Tageslaune.

Tendenz - Footsie plus 2 Punkte, DAX plus 18 Punkte, CAC plus 9 Punkte. SMI vorbörslich plus 7 Punkte, DJ Futures minus 15 Punkte.