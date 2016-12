Vorweihnächtliche Ruhe!

Credit Suisse - Die nächste Busse flattert ins Haus: 2,48 Milliarden Dollar! Dazu die neue Maschine der amerikanischen Justiz: innerhalb von fünf Jahren muss die Credit Suisse noch zusätzlich (!) 2,8 Milliarden Dollar an Geschädigte zahlen!

US-Bussen - Vontobel und Raiffeisen einigen sich mit den USA ohne Bussen (!).

Novartis - Erhält US-Zulassung für Linsensystem der Augensparte Alcon.

Actelion - Kepler Cheuvreux 230 - Gespräche mit J&J bringen neue Dimensionen.

Straumann - JP Morgan 338 (324) kaufen.

Vontobel - UBS erhöht auf 52.40 (46.10) halten.

Roche - Bernstein Research 277 überdurchschnittlich.

Ferner Osten - Tokio geschlossen (Geburtstag des Kaisers). Hongkong minus 0,8pc, Schanghai plus 0,1 pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur minus 0,9pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 1.0252, Euro 1.0709, Gold 1132, Silber 15.79, Yuan/Dollar 6.9465, Erdöl 54.79.

Optionen/Vorbörse - Alle SMI-Werte vorbörslich besser gestellt. Aber es fehlt noch der Mumm!

Tendenz - Footsie plus 4 Punkte, DAX plus 16 Punkte, CAC plus 1 Punkt. SMI vorbörslich plus 12 Punkte.