Wahlen in England - kommendes Impeachment Verfahren - FED-Meeting - China-Inflation - Markt total verunsichert und tatenlos!

Wall Street – Morgen reguläres FED-Meeting. Keine Zinsveränderungen erwartet, aber Bericht zur Lage.

China/USA – es eilt! Am 15. Dezember treten – ohne Deal – die schweren zusätzlichen US-Strafzölle in Kraft. Hinter den Kulissen soll weiterhin fieberhaft verhandelt werden.

China – überraschende Beschleunigung der Inflation im November! Verbraucherpreise plus 4,5pc im Jahresvergleich.

NAFTA-Deal – US-Mexiko-Kanada-Vertrag soll kurz vor dem Abschluss sein. Abstimmung vorgesehen auf den 18. Dezember im Capitol.

CKW – 2018/2019 – starke Gewinnsteigerung: Betriebsgewinn CHF 186,8 Millionen (102.6). Erneuerbare Energien werden massiv ausgebaut.

Volkswagen- Kanada klagt gegen Volkswagen wegen «Diesel-Betrug».

Diabetes – Sanofi wirft das Handtuch, stoppt Forschung und Entwicklung bei Diabetes und Cardiovascular Diseases.

Sika – eröffnet dritte Fabrik in Indonesien.

Vontobel – UBS bleibt bei 62.50 kaufen. «Rückzug vom Kapitalmarktgeschäft strategisch sinnvoll und für langfristige Rentabilität positiv!»

ABB - Barclays startet Analysen wieder mit 26 übergewichten! UBS gleichfalls 26 (20.50) kaufen (neutral)

Autoneum – gestern massiv schwächer (106.20 minus 11,3pc). ZKB bleibt bei untergewichten: «Probleme in Amerika gravierender als gedacht». UBS bleibt bei 118 neutral.

Schmolz+Bickenbach – ZKB jetzt für marktgewichten.

Klingelnberg – Credit Suisse passt auf 37 (45) an, setzt auf übergewichten.

Rating – Stadt Lausanne bekommt von Standard & Poor’s «A+» bestätigt mit «stabil».

Novartis – «Kymriah» zeigt bei US-Patienten in der Praxisanwendung konsistente Ergebnisse bei Sicherheit und Wirksamkeit!

Bitcoin – 7354 (7395/7312).

Ferner Osten – Tokio minus 0,1pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9871, Euro 1.0930, CNY 7.0388, Gold 1462, Silber 16.62, Erdöl 64.19.

Vorbörse – SMI leichter angesagt, ABB als einziger Titel mit 1,9pc im Plus, restliche Titel alle leichter angegeben, Volatilität bleibt erhalten. Händler klar abwartend!

Tendenz – Footsie plus 5 Punkte, DAX minus 21 Punkte, CAC minus 35 Punkte. SMI vorbörslich minus 12 Punkte, Dow Jones Futures plus 15 Punkte.