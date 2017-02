Wall Street geschlossen - Europa freundlicher Wochenstart!

Wall Street - US-Börsen heute geschlossen: Presidents-Day! Impulse für die europäischen Börsen werden fehlen.

Kraft/Unilever - Mega Uebernahmeversuch nach Rückweisung durch Unilever abgeblasen. Kraft Hauptaktionäre Buffet und Konsorten bekannt dafür, dass sie "unfriendly takeovers" meiden. Verwirrung bleibt vorerst, aber Kurskorrekturen bei Kraft und Unilever werden heute die Börsen stark beschäftigen.

Basilea - 2016: Betriebsertrag gesteigert, Verlust vermindert. Liquide Mittel 289 Millionen Franken. Konzernverlust 51,3 Millionen Franken (61,6 Millionen Verlust). Weitere Zuversicht!

Burckhardt Compression - führt teilweise Kurzarbeit in Winterthur ein. Pumpgeschäft leidet unter globalen politischen Problemen (Russland-Sanktionen, Iran harziger Neustart Ölindustrie).

Metall Zug - Kepler Cheuvreux erhöht auf 4400 (3800) kaufen.

UBS - Verkauft Luxemburg Fund Services an die amerikanische Northern Trust Corporation (an der Nasdaq mit NTRS) kotiert. Grosser Schritt, mit den traditionellen Fonds von UBS Asset Management wird Northern 420 Milliarden Franken an Fonds administrieren und einer der grössten Marktplayers werden.

Schweiz Autotransit - Holt der Abgasskandal die Schweiz ein? Schweizer Zoll grösster Manipulation von Lastwagen-Abgasen auf der Spur!

Roche - "Tecentriq-Avastin"-Kombitherapie (Nierenkrebs): Positive Phase-II-Daten!

Schindler PS - Bär erhöht auf 195 (190).

Nestlé - JP Morgan wiederholt Kaufempfehlung bis 78.

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai plus 1,2pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,2pc. Dollar 1.0024, Euro 1.0645, CNY 6.8752, Gold 1235, Silber 17.97, Erdöl 56.06.

Optionen - Europäische Börsen vorbörslich fester, Schweiz auch erfasst. Amerika steht abseits.

Tendenz - Footsie plus 27 Punkte, DAX plus 115 Punkte, CAC plus 36 Punkte. SMI vorbörslich plus 48 Punkte.