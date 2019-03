Wall Street - Konjunktursorgen bleiben - aber Stimmung gehalten!

Brexit – Theresa May’s letzte (verzweifelte) Tat: Wenn das Parlament ihrem Brexit-Abkommen mit der EU zustimmt, wird sie zurücktreten. Das Parlament hat inzwischen 8 Optionen abgelehnt, die totale Verwirrung bleibt. Einzig fest steht: Brexit ist vorerst auf 12. April verschoben worden. Ob sich in diesen wenigen Wochen eine brauchbare Lösung findet, ist bei den Parlaments-Wirren unwahrscheinlich. Die nächste Woche wird wohl «Stunde der Entscheidung» werden.

Wall Street – wäre weiterhin – trotz Konjunktursorgen – gut gestimmt, wenn nicht China-Streit «offenes Rennen» brächte. Zum Wochenende wird grosse Aktivität erwartet.

Saudi-Arabien – der weltweit grösste Erdölföderer Saudi Aramco übernimmt für stolze 69 Milliarden die Mehrheit am saudi-arabischen Chemiekonzern Sabic. Der wiederum ist Grossaktionär von Clariant!

Jungfraubahn – 2018: Gewinn CHF rekordhohe 47,8 Millionen (41,6), Einnahmen CHF 212,8 Millionen, Dividende wird erneut erhöht, von CHF 2.40 auf CHF 2.80. 2019 ist sehr gut angelaufen: plus 7,3pc bis zum heutigen Datum.

Novartis – Analysten-Orgien zuhauf: Vontobel bestätigt halten 82, Morgan Stanley bestätigt marktgewichten 88, Kepler Cheuvreux bestätigt kaufen 97, Julius Bär bestätigt kaufen 100, Jefferies bestätigt kaufen 105, Goldman Sachs bestätigt Ueberzeugungskauf 110! Alle festgestimmt, keine einzige Verkaufsempfehlung!

Nestlé – Julius Bär nimmt Kursziel auf 100 (102) zurück, ist aber weiter für kaufen.

Swisscom – Jefferies erhöht auf 432 (410) halten.

Bitcoin – 3971 – 4605/3959.

Ferner Osten –Tokio minus 1,6pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai pc, Singapur pc, Seoul minus 0,6pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9954, Euro 1.1201, CNY 6.7283! Gold 1311, Silber 15.31, Erdöl 67.64.

Vorbörse – gehalten, aber klar abwartend, weil weitere Volatilität angesagt.

Tendenz – Footsie plus 27 Punkte, DAX plus 16 Punkte, CAC plus 20 Punkte, SMI plus 41 Punkte, Dow Jones Futures minus 18 Punkte.