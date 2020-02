Weiter grosse Verunsicherung - Tagesmeldungen beherrschen die Szene - Peking pumpt erneut Milliarden ins System!

Wuhan-Virus – Offiziell heute früh 908 Tote in China, 89 alleine gestern Sonntag. Dazu ein Todesfall auf den Philippinen und einer in Hongkong. 40 171 Ansteckungsfälle auf Festland-China. WHO meldet, dass bisher 24 Länder betroffen sind!

China – Konsumentenpreise – im Januar um 5,4pc angestiegen bei einer bisher allgemein erwarteten Rate von 4,9pc. Die teilweise stark angestiegenen Nahrungsmittelpreise als Hauptgrund. Sehr inflationär!

Wall Street – Virus-Zahlen beunruhigen weiter, obwohl Peking Milliarden ins System pumpt. Gefahr weiterer Schweinpest und Vogelgrippe verunsichern weiter.

SECO – Arbeitsmarkt Januar 2020: Arbeitslosigkeit 2,6pc (2,5pc im Dezember).

Roche – Alzheimer-Studie Phase II/III erreicht Ziel nicht!

DKSH – 2019: unter dem Strich deutlich weniger verdient. Aber Einmaleffekt wird geltend gemacht. Dividende CHF 1.90 (1.85). Zuversicht!

Comet Group – Umsatz CHF 371,6 (436,4), Reingewinn CHF 12 Millionen (auf Vorjahresniveau), Dividende CHF 1.00 (1.20), Auftragsbestand plus 20pc., «weiterhin steigende Nachfrage im Halbleiterbereich erwartet.»

Dufry – Goldman Sachs 94 (96) neutral.

Julius Bär – UBS 50 (52) neutral.

Swisscom – Vontobel 510 (490) halten.

ABB – Vontobel 26 (22) halten.

Comet – Vontobel bleibt bei kaufen 147.

Ems Chemie – Bär 620 halten, Vontobel 650 halten.

Stadler Rail – Credit Suisse 44 (45) neutral.

ABB – Deutsche Bank 22 halten.

Temenos – Deutsche Bank bleibt bei kaufen 190.

Bitcoin – 9948 (10200/9750).

Ferner Osten - Tokio minus 0,6pc, Hongkong minus 0,4pc, Schanghai plus 0,5pc, Seoul minus 0,5pc, Singapur minus 1,5pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9780, Euro 1.0706, CNY 6.9809, Gold 1570, Silber 17.73, Erdöl 54.55.

Vorbörse – dreht auf schwächer: Roche minus 1,1pc, DKSH plus 1,5pc, Bär plus 1,4pc, Comet plus 3,3pc! Stadler Rail minus 0,6pc, restliche Titel alle leichter notiert, grosse Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 13 Punkte, DAX minus 27 Punkte, CAC minus 14 Punkte. SMI vorbörslich plus 3 Punkte, Dow Jones Futures plus 26 Punkte.