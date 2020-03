Weiter verunsichert!

KOF – Konjunkturbarometer mit stärkstem monatlichen Einbruch seit 2015! Rechnet mit starker Zunahme der Arbeitslosigkeit!

SNB – Nationalbank interveniert stark: Kauft Euro, gibt Franken. Täglich am Markt berichten Profis!

Virus Schweiz – Stand gestern Abend: Ansteckungen 15 924, Verstorben 359.

Virus USA – Präsident Trump spricht von möglichen 100 000 Toten, «die uns noch erwarten…»

Wall Street – noch selten war die Verunsicherung so gross: alle Augen auf Viren-Entwicklung und Lage am Arbeitsmarkt. Grosse (enorme) Arbeitslosigkeit von FED-Vertreter angesagt.

Swiss Re – UBS 90 (88.50) kaufen.

Swisscom – Jefferies 465 (460) halten.

Sunrise – Jefferies 72.80 (81) halten.

Geberit – Jefferies 339 (360) unterdurchschnittlich.

Sika – Jefferies 210 (206) kaufen!

Julius Bär – Deutsche Bank 34 (50) halten.

Schindler – UBS 220 (240) neutral.

SFS – UBS 95 (105) kaufen.

UBS – DZ 8 (11) verkaufen! Deutsche Bank 9 (13) halten.

Credit Suisse – Deutsche Bank 9 (13) kaufen!

ABB – Kepler Cheuvreux 19 (26) halten, Citi bleibt bei 24 kaufen.

Zurich – Morgan Stanley 412 (434) übergewichten.

Swiss Life – Morgan Stanley 389 (456) übergewichten.

Bâloise – Morgan Stanley 143 (171) marktgewichten.

Forbo – Credit Suisse 1580 (1790) überdurchschnittlich.

Zur Rose – UBS 113 (103) neutral.

Interroll – Credit Suisse 1590 (2300) neutral.

Bitcoin – 6419 (6520/6383).

Ferner Osten - Tokio minus 0,9pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 2,0pc, Singapur plus 1,8pc, Sydney minus 2,0pc, Dollar 0.9615, Euro 1.0590, CNY 7.0965, Gold 1615, Silber 14.11, Erdöl 23.00.

Vorbörse – freundlicher Grundton: UBS plus 1,0pc, Swiss Re plus 2,1poc, CSG, ABB und Adecco plus 0,9pc, Swisscom minus 0,5pc, Swiss Life minus 0,4pc, Ypsn plus 3,6pc, Swon plus 3,2pc, Schp plus 2pc, die anderen Titel meist freundlich notiert, aber Volatilität ist jetzt schon angesagt.

Tendenz - Footsie minus 22 Punkte, DAX plus 39 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 101 Punkte, Dow Jones Futures minus 63 Punkte.