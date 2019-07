Wenig Feuer zum Wochenende!

Wall Street – gestern geschlossen, heute nur reduzierter Betrieb, da viele Händler und Banken langes Wochenende (Brücke) machen.

US Trade – US Trade Defizit im Mai weiter zugenommen. Noch keine Details.

ABB – Deutsche Bank 23 (24) kaufen.

Richemont – JP Morgan 80 (77) neutral.

Glencore – JP Morgan 3.60 (3.80) GBP, neutral.

Dufry – Goldman Sachs 87 neutral.

Bitcoin – 11150 (11970/10500).

Ferner Osten – Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,1, Sydney plus 0,8pc, Singapur minus 0,4pc, Dollar 0.9852, Euro 1.1113, CNY 6.8767, Gold 1420, Silber 15.31, Erdöl 63.32.

Vorbörse –vorerst abwartend. Freitagsstimmung zurückhaltend. Händler sehen aber weitere Avancen in Schweizer Aktien in den kommenden Tagen.

Tendenz – Footsie minus 1 Punkt, DAX plus 5, CAC minus 5 Punkte, SMI minus 5 Punkte, Dow Jones Futures plus 30 Punkte.