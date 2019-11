Wird Trump Autostrafzölle für EU-Autos verschieben? - Börsen hoffnungsvoll!

China/USA – Hinter den Kulissen in Washington wird von weiterhin grossen Differenzen in den Verhandlungen gesprochen. «China zieht alles in die Länge, hofft, dass Präsident Trump beim Verlangen der (Teil-)Aufhebung der Strafzölle nachgeben werde, um wenigstens einen Deal vorweisen zu können.

Impeachment – Morgen Beginn der Anhörungen verschiedener Exponenten vor dem Kongress. Dürfte innenpolitisch die Szene beherrschen. Grosse Meinungsdifferenzen zwischen Demokraten und Republikanern bleiben!

Wall Street – Dow Jones Index erneut auf Rekordkurs: 27.691.49 plus 10.25 Punkte.

EU/USA – wird Trump die Autostrafzölle um weitere sechs Monate verschieben? Zu viele Baustellen, er muss Prioritäten setzen meint seine nächste Umgebung!

Bolivien – rückgetretener Präsident Evo Morales ersucht Asyl in Mexiko! Ist derzeit in der mexikanischen Botschaft in La Paz.

Baha Abu al-Ata, verantwortlicher Jihad-Führer in Gaza für die Raketenangriffe auf Israel ist durch israelischen Raid getötet worden.

Deutschland – Adidas wirft das Handtuch bei der Schuhproduktion in Deutschland; Speed-Factory in Ansbach wird geschlossen.

Bern – SP Parteichef Christian Levrat tritt nach zwölf Jahren an der Spitze zurück. Nachfolge soll am Parteitag Anfang April in Basel gewählt werden.

Flughafen Zürich – BAZL verfügt Reduktion der Flugbetriebsgebühren ab 1. April 2020 um 15 Prozent! Beschwerde bereits eingelegt!

Givaudan – Morgan Stanley untergewichten 2400, Baader-Helvea bleibt bei kaufen 2800, Julius Bär weiter bei 3000 halten, ZKB übergewichten, Vontobel bleibt bei kaufen 3000!

Richemont – Bryan Garnier 79 (83) neutral.

Dorma+Kaba – HSBC 575 (625) abbauen!

Barry Callebaut – Jacobs Holding verkauft 20 Prozent Aktienpaket.

Klingelnberg – 1.Hj: betroffen von weltweit stark abschwächender Konjunktur für Automobilindustrie und Maschinenbau und von Brexit. Umsatz im zweistelligen Bereich reduziert, operativer Verlust mehr als verdoppelt!

Lonza – CEO Marc Funk verlässt Lonza «aus persönlichen Gründen» nach nur acht Monaten. Rätselraten ob der wahren Gründe?

SIG Combibloc – heute Capital Markets Day.

Adecco – Credit Suisse 65 (60) überdurchschnittlich.

Dufry – Goldman Sachs 96 (87) neutral.

Surveillance – Deutsche Bank erhöht auf 2610 (2555) kaufen!

Bitcoin – 8759 (9111/8695).

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong plus 0,2pc (Proteste heute weniger vehement, leichte Zurückhaltung auf beiden Seiten), Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,7pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9948, Euro 1.0978, CNY 6.9985, Gold 1450, Silber 16.79, Erdöl 62.46.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung: Novartis plus 0,7pc, UBS, Credit Suisse und ABB plus 0,3pc, Lonza unter Druck minus 2,6pc, Sonova minus 0,8pc, Flughafen Zürich minus 0,9pc (Gebührenverfügung BAZL), restliche Titel gehalten bis leicht besser, Volatilität bleibt!

Tendenz - Footsie plus 24 Punkte, DAX plus 51 Punkte, CAC plus 17 Punkte. SMI vorbörslich plus 23 Punkte, Dow Jones Futures plus 41 Punkte.