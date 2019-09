Wochenende mit vielen politischen Fragezeichen - grosser Hexensabbat zusätzlich!

Wall Street – vieles offen, politische Börsen zum Wochenende brachten immer grosse Volatilität. Insgeheimes Hoffen der Trader auf eine substanzielle Annäherung China/USA bleibt.

Brexit – Supreme Court wird anfangs nächster Woche Entscheidung über «Parlamentsferien» bekanntgeben. Heute wurden die Hearings beider Parteien abgeschlossen.

China/USA – chinesische Unterhändler in den USA eingetroffen. Gespräche sollen heute weitergeführt werden.

China – People’s Bank of China (PBoC) hat einjährige «Loan Prime Rate» (LPR) auf 4,2pc (4.25 im August) festgesetzt.

Nestlé – Goldman Sachs 119 (118) kaufen.

Givaudan – Merrill Lynch 3100 kaufen.

SIG Combibloc Group – UBS 14.80 (13.70) kaufen.

Sensirion – JP Morgan 48 (40) übergewichten (neutral).

Clariant – Merrill Lynch 20 unterdurchschnittlich, JP Morgan bleibt bei 18.50 untergewichten.

Bitcoin – 10 196 (10 593/10158).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9913, Euro 1.0960, CNY 7.0845, Gold 1506, Silber 17.96, Erdöl 64.75.

Vorbörse – SMI nachgebend, die meisten Titel leichter notiert, grosser Hexensabbat (Q.Ende)bei den Terminmärkten wird erst im Laufe des Nachmittags Bewegung zeigen. Wochenende und Volatilität werden «mitmischen». Händler sehen noch keinen klaren Trend.

Tendenz - Footsie minus 40 Punkte, DAX minus 21 Punkte, CAC minus 10 Punkte. SMI vorbörslich minus 26 Punkte, Dow Jones Futures plus 15 Punkte.