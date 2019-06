Xi/Trump-Gespräche am Samstag - hoher Erwartungsdruck!

Wall Street – «Wie die Maus auf die Schlange» - Washington und Peking wollen und brauchen beide einen Deal. Wenn auch nicht aus den gleichen Überlegungen. Die Börse weiss nicht, was davon halten und will jetzt das Samstag-Treffen Trump/Xi abwarten, um sich ein Bild über die Börsenentwicklung der nächsten Tage und Wochen zu machen. Der Erwartungsdruck ist wirtschaftlich und politisch enorm hoch. Beide Seiten spielen mit höchstem Einsatz. «Mexican Standoff» (beide Seiten mit gezogenen Revolvers stehen sich gegenüber, es ist ein Unentschieden). Dann gibt es einen Kompromiss: Das ist das Ereignis, bei dem beide Seiten das bekommen, dass Keiner am Anfang anstrebte… sagt mir ein Freund aus dem Pressecorps in Osaka am Telefon. «Full of sh..» skizziert er die derzeitige obernervöse Stimmung. Aengste, der Berg könnte (nur) eine Maus gebären.

CH-Banken – Zinshoffnungen in den USA halfen UBS und Credit Suisse, Bär zogen leicht mit.

Börsen-Äquivalenz – Bundesrat setzt «Gegenmassnahmen» per 1. Juli in Kraft: Gemäss der aktualisierten Liste ist es Handelsplätzen mit Sitz in der EU ab dem 21. Juli 2019 untersagt, den Handel mit bestimmten Beteiligungspapieren mit Sitz in der Schweiz anzubieten oder diesen Handel zu ermöglichen. Das tut der EU weh und zwingt deren Banken, den Handel in solchen Schweizer Papieren vorerst über die Schweiz abzuwickeln… «Fortsetzung folgt» hörte ich prompt aus Bruxelles. Wird Junckers «Abschiedsgeschenk» zum Rohrkrepierer?

VAT – hebt Kurzarbeit in Haag auf, «back to normal».

Valora – Credit Suisse senkt auf 260 (275) neutral : sieht steigende Gewinnsorgen wegen SBB-Verträgen.

Dormakaba – ZKB bleibt bei marktgewichten, Vontobel bei 650 halten, Baader-Helvea bleibt bei halten 750.

Dufry – City senkt auf 88 (120) neutral.

Nestlé – HSBC 105 halten.

Valora – Vontobel bleibt bei 270 halten nach Investorentag/Feedback.

Bitcoin – 11261 (11810/10740).

Ferner Osten - Tokio minus 0,5pc, Hongkong minus 0,6pc, Schanghai minus 0,9pc, Seoul minus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,7pc. Dollar 0.9751, Euro 1.1088, CNY 6.8616, Gold 1416, Silber 15.27, Erdöl 66.10.

Vorbörse – vorerst gut gehalten, aber Surveillance minus 1,9pc, VAC plus 1,6pc, Bär plus 0,8pc. die anderen Titel gut gehalten angestellt, aber wie immer Volatilität wird gross sein.

Tendenz - Footsie minus 6 Punkte, DAX plus 7 Punkte, CAC minus 5 Punkte. SMI vorbörslich minus 6 Punkte. Dow Jones Futures plus 25 Punkte.