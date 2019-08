Zerrissene Börsenstimmung - keine klaren Trends - Tageslaune?

G-7-Biarritz – Hat Präsident Trump «Kreide gefressen»? Er lobt Angela Merkel, die er seit Wochen teilweise abschätzig behandelt hat, über allen Klee, küsst sie gar dass man meinen könnte, er habe beim alten EU-Präsident Junkers «Stunden genommen», gibt sich dem Iran gegenüber sehr versöhnlich und ist bereit, sich mit dessen Präsidenten zu treffen. Glaubt, dass China einen Deal unbedingt wolle («China wants Trade Deal badly») – so habe es der chinesische Vizepräsident Liu He in mehreren Gesprächen signalisiert – und ist glücklich, dass mit Japan ein Handelsabkommen «endlich» unter Dach gekommen sei. Auch wenn noch einige Details (!) besprochen werden müssten. Gratuliert Emmanuel Macron zum sehr erfolgreiche G-7-Treffen. Und mit Premier Johnson ist er «ein Herz und eine Seele», der Kerl sei phantastic, great, incredible und der geborene Führer, um das UK aus dem Brexit zu führen. Und um mit Amerika ein neues Handelsabkommen zu vereinbaren.

Wall Street – Neue Bewegung im USA/China-Handelsstreit, Abkommen mit Japan, klare Ouvertüren aus dem Iran. Die Börsen atmen auf, da sie mal ohne «bad news» sind. Die grossen Institutionellen und Händler bleiben aber vorerst misstrauisch. Es braucht mehr als nur ein par Hinweise. Volatile Börsen bleiben uns vorerst erhalten. Wie lange dauert die Trump’sche Charmoffensive?

Flughafen Zürich – Gewinn plus 10,1pc, Passagiere plus 2,4pc auf 14,9 Millionen. UBS 167 verkaufen.

Tamedia – gutes Ergebnis, auch dank Veräussserungsgewinn.

Vetropack – 1.Hj: Konzerngewinn plus 27,3pc, fürs ganze Jahr wird deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses erwartet.

Allreal – 1.Hj: gutes Resultat, auch marktbedingte Aufwertung des Portefeuilles bringen Gewinn plus 21,3pc. Fürs ganze 2019 soll(te) Resultat über 2018 liegen.

LLB – Die Liechtensteinische Landesbank-Gruppe steigert Konzernergebnis um 33,3pc auf CHF 61,1 Millionen. Zwei Milliarden Neugeldzufluss. Fürs ganze Jahr sagt Roland Matt, Group CEO: «wir erwarten weitere operative Fortschritte und ein solides Konzernergebnis.»

Stadler Rail – gewinnt ersten Auftrag in der Türkei: sieben Hybrid-Loks!

Ex VW-Chef Ferdinand Piech, hinterlässt zwölf Kinder aus vier Verbindungen. Erbstreitigkeiten (Porsche) programmiert?!

Basilea – Research Partners senkt auf 59 (61) bleibt aber bei kaufen.

Feintool – Research Partners gehen massiv auf 60 (100) zurück. Aber auf diesem Niveau kaufen, obwohl Visibilität gering bleibt.

Mobimo – Bär bestätigt 300 kaufen.

Zur Rose – ZKB bleibt bei marktgewichten.

Zug Estates – ZKB beginnt mit übergewichten.

Straumann – JP Morgan geht auf 698 (688), ist aber auf diesem Niveau für untergewichten.

Georg Fischer – Credit Suisse nimmt Kursziel auf 1050 (1150) zurück, ist aber weiter für übergewichten.

Bitcoin – 10189 (10713/10080).

Ferner Osten – Tokio plus 1,0pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai plus 1,2pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur plus 0,1pc. Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9787, Euro 1.0861, CNY 7.1620, Gold 1534, Silber 17.76, Erdöl 58.86.

Vorbörse – gut gehalten: Alcon plus 0,6pc, ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS plus 0,3pc, Flughafen plus 1,6pc, Basilea plus 0,7pc, restliche Titel gehalten bis freundlich, aber Volatilität bleibt angesagt.

Tendenz – Footsie minus 35 Punkte, DAX minus 13 Punkte, CAC minus 3 Punkte. SMI vorbörslich plus 8 Punkte, Dow Jones Futures minus 74 Punkte.