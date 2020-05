Zögernde Erholung möglich ?! Deutschland mit Fragezeichen!

Schmolz+Bickenbach – 1.Q: Covid-19 unterbricht sanfte Erholung. Keine Prognose. ZKB bleibt bei marktgewichten und gibt sich neutral.

Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe im März – Auftragseingang minus 15,6pc gegenüber Vormonat!

Wall Street – verstärkte Zuversicht, dass mit der «schrittweisen Öffnung» die Wirtschaft wieder auf Touren komme. Prompt ziehen auch die Rohstoff- und Erdölpreise an.

US Arbeitslose – April-Zahlen am Freitag – Ökonomen erwarten eine sehr starke (extreme) Zunahme um 15,5pc im Monatsvergleich! Dürfte übers Wochenende für grosse Unruhe sorgen.

Adecco- Jefferies bleibt bei 38 halten, Goldman Sachs 43 verkaufen, Vontobel weiter 44 halten, JP Morgan bei 50 neutral, Morgan Stanley bleibt bei übergewichten 50 und Citigroup bleibt gar bei 60 kaufen!

Oerlikon – Julius Bär senkt auf 8.50 (11) halten, Vontobel 8.50 kaufen.

Swiss Re – DZ senkt auf 65 (74) halten.

Geberit – Baader-Helvea passt auf 460 (575) an, ist für zukaufen.

UBS – Deutsche Bank geht auf 10 (9) halten.

Credit Suisse – Deutsche Bank 10 (9) kaufen.

Straumann – Kepler Cheuvreux 760 (770) halten (kaufen).

Richemont – Baader-Helvea 59.20 zukaufen.

Landis+Gyr – Morgan Stanley bleibt bei untergewichten 68, meldet überraschend schwachen Auftragseingang! Stärkster Rückgang seit 1991!

Bitcoin – 9032 (9120/8785).

Ferner Osten - Tokio geschlossen, Feiertag, Thailand geschlossen, Feiertag, Hongkong plus 1,0pc, Seoul plus 1,0pc, Dollar 0.9722, Euro 1.0544, CNY 7., Gold 1712, Silber 15.28, Erdöl 30.88!

Vorbörse – SMI etwas leichter, einzig Aryzta plus 0,8pc (Veraison hat Beteiligung aufgebaut)

Tendenz - DAX minus 24 Punkte, CAC minus 13Punkte. SMI vorbörslich minus 7 Punkte, Dow Jones Futures plus 55 Punkte.

Virus in der Schweiz – Wer in einem Warenhaus oder grossen Laden einkauft, muss keinen Namen und keine Telefonnummer angeben, wer «nur» einen Kaffee trinken gehen will, muss beides tun. Leser schreiben mir von «Verhältnisblödsinn» und weiteren, nicht schreibfähigen Zuständen…